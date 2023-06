Florian Bork: Mit Bestweite zu Gold

+ © Meineke Da war die Freude groß: Stolz präsentiert der Otterstedter Florian Bork (Mitte) seine Goldmedaille im Kugelstoßen bei den Special Olympics und verweist den Jordanier Hasan Mosleh (links) und John Capelle von den Marshallinseln auf die nachfolgenden Plätze. © Meineke

Was für ein Erfolg für Florian Bork! Bei den Special Olympics in Berlin sicherte sich der Otterstedter etwas überraschend die Goldmedaille im Kugelstoßen. Allerdings galt es für den 16-Jährigen einige bange Minuten zu überstehen, ehe er seinen Triumph im Rahmen der Siegerehrung dann doch ausgelassen bejubeln konnte.

Otterstedt – Im Wettkampf hatte der Otterstedter einen absoluten Sahnetag erwischt. Hatte seine bisherige Bestweite bis dato noch bei 3,80 Metern gelegen, steigerte sich der 16-Jährige nun auf eine Weite von 4,73 Metern. „Natürlich haben wir uns im ersten Moment extrem gefreut. Allerdings hatten wir auch ein bisschen Schiss, dass Florian damit eventuell disqualifiziert werden könnte“, verweist Beate Meineke, Sportlehrerin und gleichzeitige Betreuerin, auf die „15-Prozent-Regel“. Diese besagt, dass das beste und das schlechteste Ergebnis der jeweiligen Athleten in der Leistungs-Gruppe maximal 15 Prozent auseinanderliegen dürfen und somit jeder eine Chance zu gewinnen hat. „Das war wohl ziemlich eng. Denn bis es zur Siegerehrung gekommen ist, hat es schon ziemlich lange gedauert. Aber scheinbar hat es dann ja wohl knapp gereicht“, atmeten Florian Bork und Beate Meineke dann auch kräftig durch. Zu den ersten Gratulanten zählte natürlich Schwester Lisa, die bereits am Dienstag die Goldmedaille über die 200 Meter gewonnen hatte.

16-jähriger Otterstedter triumphiert im Kugelstoßen

Für die Geschwister bleibt allerdings nicht viel Zeit zum Feiern. Denn beide sind auch noch im Weitsprung gefordert und rechnen sich auch dort jeweils Chancen auf Edelmetall aus. „Lisa hat sich bereits für das Finale qualifiziert. Da gilt es abzuwarten, wie es dann aussieht“, so Meineke. Abschließend gehen die beiden Otterstedter dann am Wochenende auch noch für die Deutsche Mannschaft über die 4x100-Meter-Staffel an den Start. kc