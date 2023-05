SG Achim/Baden verliert Identifikationsfigur: Florian Block-Osmers gibt nach 20 Jahren seinen Abschied bekannt

Von: Kai Caspers

Teilen

In seinen jungen Jahren benötigte Florian Block-Osmers eine gewisse Anlaufzeit im Trikot der SG Achim/Baden. © häg

Seit 20 Jahren trägt Florian Block-Osmers das Trikot der SG Achim/Baden. Doch nun zieht der 40-Jährige endgültig einen Schlussstrich. Gegen Habenhausen führt „Flo“ die SG letztmals als Kapitän aufs Feld.

Achim/Baden – Mit dem Derby gegen den ATSV Habenhausen schließt sich für Florian Block-Osmers der Kreis. Für die Saison 02/03 hatte der damals 20-Jährige eine Anfrage aus Bremen vorliegen. Doch der Oytener gab seinerzeit der SG Achim/Baden die Zusage. Eine Entscheidung, die der 40-Jährige bis heute nicht bereut hat. Und ausgerechnet gegen Habenhausen führt „Flo“ die SG nun am Samstag zum letzten Mal als Kapitän aufs Feld. Denn nach 20-Jahren beendet Florian Block-Osmers mit diesem Spiel endgültig seine erfolgreiche und beeindruckende Karriere im Kader der ersten Herren der SG Achim/Baden.

Vier verschiedene Trainer allein im ersten Jahr

Eine Zeitspanne, die Block-Osmers selbst kaum für möglich gehalten hätte. Zumal er seine Zelte bei der SG Achim/Baden nach nur einem halben Jahr fast schon wieder abgebrochen hätte. „In meiner ersten Saison habe ich extrem viel erlebt. Schließlich sind wir nicht nur umgehend aus der zweiten Liga wieder abgestiegen, sondern ich hatte auch vier Trainer. Darüber hinaus habe ich fast nie gespielt. Daher habe ich Weihnachten auch das Gespräch mit Trainer Uwe Inderthal gesucht und wollte den Verein wechseln“, verrät der 40-Jährige. Warum seinem Wunsch damals dann nicht entsprochen wurde – Block-Osmers weiß es nicht. „Im ersten Moment habe ich mich sogar etwas geärgert. Aber letztlich war es mein Glück. Denn urplötzlich ist dann doch der Knoten geplatzt und ich war endgültig in der Mannschaft angekommen.“

SG Achim/Baden - ATSV Habenhausen (Sa., 19 Uhr) An das Hinspiel hat Florian Schacht gute Erinnerungen. Denn in Habenhausen zeigte seine Mannschaft beim 21:20-Erfolg eine überragende Leistung in der Deckung. „Schon aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass der ATSV mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch anreisen wird und sich für die Niederlage revanchieren will. Daher müssen wir von Beginn an voll dagegenhalten und den Kampf annehmen“, nimmt Achim/Badens Trainer seine Spieler in die Pflicht. Schließlich können die Gastgeber mit einem Sieg bereits vor dem abschließenden Saisonspiel den anvisierten vierten Platz absichern. Personell gibt es keine Probleme. Einzig Hendrik Budelmann ist angeschlagen. Ansonsten hat Schacht für das letzte Heimspiel der Saison 20 Spieler zur Verfügung, sodass es den einen oder anderen Härtefall geben wird. Um sich bei den Fans für die Treue zu bedanken, spendieren Mannschaft und SG-Vorstand Freibier und Sekt und hoffen auf eine rappelvolle Halle. Neben Florian Block-Osmers werden noch vier weitere Spieler im Anschluss an die Partie verabschiedet. Denn auch Lars Auth, Jan Wolters, Tilman Dehmel und Luke Pehling stehen in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. kc



Freibier und Sekt für die treuen Fans zum Saisonabschluss in eigener Halle

In den folgenden Jahren reifte Florian Block-Osmers bei der SG zu einem echten Führungsspieler. Dabei erlebte Höhen und Tiefen. Zu den bittersten Momenten in seiner Karriere zählte zweifelsohne die Saison 2007/08. Hatte das Team von Trainer Tomasz Malmon mit dem achten Platz in der 2. Bundesliga noch für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gesorgt, wurde der SG die Lizenz für eine weitere Saison verweigert und es folgte der Zwangsabstieg in die Oberliga. „Das tat richtig weh. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft und gefühlt wären alle dageblieben“, hätte sich der 40-Jährige damals einen anderen Abschied aus der Bundesliga gewünscht. Wobei er durchaus in der 2. Liga hätte bleiben können. Denn Aufsteiger Bad Schwartau hatte den Rotschopf zum Probetraining eingeladen. „Sportlich wäre das interessant gewesen. Aber dafür bin ich einfach zu bodenständig“, entschied sich Block-Osmers gegen einen Umzug. Pikanterweise traf die SG dann gleich in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Zweitligisten und sorgte mit dem 28:24-Erfolg beim Favoriten für eine große Überraschung. Auch in der zweiten Runde wusste die SG zu überzeugen und ärgerte Bundesligist Magdeburg in der ersten Hälfte. „Das waren natürlich richtige Höhepunkte“, erinnert sich Block-Osmers gerne zurück. Zumal er im Anschluss von Stefan Kretzschmar für seine gute Leistung explizit gelobt wurde.

Zwangsabstieg in die Oberliga der bitterste Moment

Dass es in seiner gesamten Karriere dennoch nur wenige Anfragen aus anderen Vereinen gegeben hat – für den 40-Jährigen keine große Überraschung. „Ich falle mit meiner Spielweise eben nicht so auf, da ich kein Shooter bin. Aber ich hatte auch nie das Bedürfnis zu wechseln. Ich fühle mich sehr wohl in Achim und auch in den diversen Zusammenstellungen hat es in der Mannschaft immer gepasst“, bezeichnet Florian Block-Osmers die SG schon als Teil seiner Familie. Apropos Familie. Geht es nach seinen Söhnen, dann soll er eigentlich weiterspielen. „Die haben nur Angst, dass sie dann nicht mehr so oft in der Halle sind. Aber die kann ich ihnen nehmen. Vielleicht sind wir nicht bei allen 13 Heimspielen vor Ort. Aber zwölf könnten es schon werden“, grinst der Familienvater. Außerdem will er den Handball ja nicht komplett zur Seite legen, sondern lediglich kürzertreten. „Es ist gut möglich, dass ich mal aushelfe. Aber da gilt es abzuwarten, wie mein Körper es denn mitmacht, wenn ich nur noch einmal in der Woche trainiere“, zieht der Oytener ansonsten ein Engagement in der dritten oder vierten Herren durchaus in Betracht. „Und wer weiß, vielleicht kann ich dann in einigen Jahren ja noch einmal mit meinem Sohn zusammenspielen“, blickt der 40-Jährige schon mal voraus.

Auch mit 40 Jahren besticht Achim/Badens Urgestein Florian Block-Osmers noch durch seine Dynamik. © häg

Gemeinsames Spiel mit seinem Sohn noch ein erklärtes Ziel

Ursprünglich wollte Block-Osmers bereits nach der Saison 2019/20 aufhören. Aber da machte ihm die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Denn so wollte er sich nicht verabschieden. „Jetzt ist aber definitiv ein guter Zeitpunkt. Denn nach 20 Jahren habe ich nun die zweite Null in Achim“, gibt es für „Flo“ auch kein Zurück. Dass die letzte Partie gegen Habenhausen eine besondere für ihn wird, daran lässt der sich stets treu gebliebene und sympathische Teamplayer keine Zweifel. „Ich weiß ja nicht, was mich alles erwartet. Aber es wird in jedem Fall ein emotionaler Moment für mich. Daher würde ich mir natürlich einen Sieg wünschen. Denn warum sollten wir nicht zweimal in einer Saison gegen Habenhausen gewinnen? Zumal wir damit bereits vor dem letzten Spieltag Platz vier gesichert haben.“ Bis es aber so weit ist, wird der 40-Jährige auch bei seinem letzten Einsatz noch einmal alles geben. Und sollte es dann nach dem Abpfiff die eine oder andere Träne auf der Tribüne geben – Florian Block-Osmers hätte sie auf jeden Fall verdient!