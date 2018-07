Noch vier Neue für TSV Ottersberg

Fitschen voller Optimismus

+ Samet Ögütcen

Ottersberg - Auch beim aus der Landesliga abgestiegenen TSV Ottersberg fiel nun der Startschuss in die neue Saison. Zwar bat Coach Jan Fitschen schon vor zwei Wochen sein runderneuertes Team zu einer ersten Einheit, doch erschienen da nur eine Handvoll Spieler. „Offizieller Startschuss ist der 9. Juli, und dann wird der Sportplatz bei uns nach und nach voll werden. Ich kann auf einen 24-köpfigen Kader bauen. Wir werden für die Bezirksliga eine schlagkräftige Truppe zusammen haben. Ich bin für den weiteren Verlauf der Vorbereitung sehr optimistisch“, so TSV-Coach Jan Fitschen am Montag.