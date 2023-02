Fitschen lobt trotz 0:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Pechvogel: Keeper Christian Rathjen. © vst

Fast hätte der TV Oyten Zählbares vom Duell beim Spitzenreiter mitgebracht: Die Fitschen-Elf musste sich am Sonntag nur knapp mit 0:1 (0:0) gegen den FC Worpswede geschlagen geben. „Es war ein intensives Match, in dem Fußball bei den Verhältnissen eher gearbeitet wurde. Und das haben wir richtig gut gemacht“, zeigte sich Trainer Jan Fitschen mit der Leistung seiner Blau-Roten durchaus zufrieden.

Oyten – Die Gäste von der Stader Straße kamen prima in die Partie hinein, ließen kaum etwas zu. Zwar übte die Buttgereit-Elf nach 25 Minuten mehr Druck aus, gefiel mit ihrer individuellen Qualität – gefährlich wurde der FC jedoch lediglich bei Standards, sodass es bei Halbchancen blieb. „Mutig gegen den Ball und hoch gestanden. Die Art und Weise, wie wir dem Tabellenführer begegnet sind, war absolut in Ordnung“, sprach Jan Fitschen seinen Schützlingen ein dickes Lob aus.

Die nahmen zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar das Zepter in die Hand, von Worpswede sei fußballerisch nicht viel gekommen. Mit einem Kopfball aus dem Gewühl heraus hätten die Oytener auch in Führung gehen können, die Kugel wurde aber kurz vor der Linie noch weggeschlagen. So entschied ein Standard die Partie: Ein Worpsweder fädelte im Duell mit TVO-Keeper Christian Rathjen geschickt ein, den fälligen Strafstoß verwandelte Jan-Henrik Kück zum 1:0-Sieg für den Primus (69.). „Kann man geben“, meinte Fitschen knapp.

Im Duell zweier gleichwertiger Teams sah der Gäste-Coach daher einen glücklichen Sieg der Platzherren. „Nachdem wir die komplette Vorbereitung auf Kunstrasen absolviert hatten, mussten wir nun das erste Mal auf Naturrasen. Dennoch haben nur Kleinigkeiten entschieden, das Momentum lag dann auch mit dem Strafstoß auf der Seite des Spitzenreiters. Das haben sie mit ihrer individuellen Klasse genutzt“, resümierte der nur ob des Ergebnisses enttäuschte Fitschen.