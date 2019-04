Fitschen hadert mit Chancenverwertung

Ottersberg – Ein noch deutlicherer Erfolg wäre mehr als drin gewesen, am Ende zeigten sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ottersberg aber auch mit dem 5:1 (2:1) beim Liga-Schlusslicht TSG Wörpedorf-Grasberg zufrieden.

„Wir haben wirklich unglaublich viele gute Torchancen leichtfertig liegen gelassen, haben uns aber auch mit dem sehr unebenen Platz recht schwer getan. Vor allem im ersten Durchgang haben wir nicht so aufs Gaspedal gedrückt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Im zweiten lief es dann aber etwas besser“, meinte später Ottersbergs Coach Jan Fitschen, der nach 25 Minuten die Führung durch Dominik Rosenbrock und das 2:0 durch Jannik Tölle nach Doppelpass mit David Airich (32.) notieren konnte – aber auch das 1:2 (44.) durch Marc Fricke nach langem Einwurf.

Nach der Pause legten die Gäste dann einen Zahn zu, nun war Wörpedorf völlig überfordert. „Ärgerlich ist, dass wir bis zu unserem 3:1 weitere 100-Prozenter liegen gelassen haben“, raufte sich da Fitschen bei so mancher Szene vor dem TSG-Gehäuse die Haare. Während Felix Mindermann in Kasten der Ottersberger fast beschäftigungslos war, hatte sein Pendant Schwerstarbeit zu verrichten. Machtlos war der Grasberger Keeper dann beim Treffer von Tobias Stripling, der am langen Pfosten goldrichtig stand – 1:3 (75.). Die weiteren beiden Tore fielen danach im Zwei-Minuten-Takt. Erst langte erneut Rosenbrock per Abstauber zu (77.), dann war Airich nach feiner Schröder-Flanke per Kopf zur Stelle (79.). vst