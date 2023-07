Fitschen: „Gesehen, was möglich ist“

Von: Frank von Staden

Traf nur die Latte: Daniel Airich. © Privat

Eine wahre Lehrstunde erhielten jetzt die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten in ihrem ersten Testspiel nach nur einer Trainingseinheit gegen Regionalliga-Absteiger SV Werder Bremen II beim 0:13 (0:7) vor heimischem Publikum.

Oyten – TVO-Coach Jan Fitschen nahm diese herbe Klatsche aber eher auf die leichte Schulter, sagte später: „Werders Zweite ist seit zwei Wochen bereits im Gange, trainiert täglich zweimal – wie die Profis. Da war doch nichts anderes zu erwarten. Aber es war alles in allem ein gutes Event. Und im Spiel haben die Jungs gesehen, was in Sachen Dynamik und Athletik möglich ist. Das war ein guter Lernfaktor.“

Von Beginn an gaben die Gäste Vollgas, lagen schnell deutlich in Front und ließen auch nach dem 7:0 bei Halbzeit kaum nach. Doch im zweiten Abschnitt verzeichneten die Gastgeber dann zumindest auch zwei klare Chancen. Erst traf Daniel Airich nur die Latte, dann stand Robel Tesfo blank vor dem SVW-Tor, schloss aber zu überhastet ab. Fitschen: „Einige meiner Jungs haben bereits nach 20 Minuten ordentlich gepumpt. Das wird sich aber schon bald ändern.“