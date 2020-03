Fitschen-Elf prüft Spitzenteam

Knackige Aufgabe für den TSV Ottersberg gleich zum Start nach der Winterpause, wartet am Sonntag doch der Landesliga-Zweite MTV Lüneburg auf die Elf von Coach Jan Fitschen. Der Trainer reist dabei sehr optimistisch in die Heide: „Wir haben alle Mann an Bord, haben die letzten 14 Tage noch einmal konditionell Vollgas gegeben.“ Auch Rückkehrer und Goalgetter David Airich (Bild), der laut Fitschen deshalb eine Startelf-Garantie erhält. Auf welcher Position, ließ der Coach offen. Das Hinspiel verloren die Ottersberger mit 0:5. Text + Foto: von Staden