0:0 – Fitschen-Elf bleibt weiter ungeschlagen

Auch der auswärts so starke SV Ippensen konnte am Wochenende dem TV Oyten nicht die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga beibringen. In einem sehr intensiven und temporeichen Spiel verbuchte die Elf von TVO-Coach Jan Fitschen dabei einige Torchancen, wusste diese aber nicht zu nutzen und kam letztlich zu einem 0:0, „das den Spielverlauf am Ende durchaus gerecht wird“, so der Oytener Übungsleiter.

Oyten – Der sah in Abschnitt eins ein durchaus vorzeigbares Spiel, „das stark von seiner Intensität lebte. Beide Mannschaften gingen ein hohes Tempo, ließen kaum Chancen zu, sodass es in den Strafräumen nicht gerade knallte“, konnte Fitschen zumindest den Lattentreffer per Freistoß von Denis Schymiczek aus der 25. Minute notieren. Kurz vor dem Pausenpfiff tauchte dann noch einmal Niko Oetting vor dem Ippenser Tor auf, machte aber letztlich noch einen Haken zu viel, sodass ein Verteidiger noch rechtzeitig den folgenden Schuss abgrätschen konnte.

„Auch im zweiten Durchgang ging es rauf und runter. Allerdings spielte sich in den Gefahrenzonen weiter wenig ab“, wollte Jan Fitschen das Spielniveau aber in keinem Fall abwerten. Arouna Ahizi (77.), der zu lange mit dem Abschluss zögerte sowie Marius Winkelmann, der aus fünf Metern über den Kasten zielte (81.), verbuchte Oytens beste Möglichkeiten.