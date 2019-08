Aus für Fitschen-Elf

Ottersberg – Aus für den TSV Ottersberg im Achtelfinale des Bezirkspokals. So unterlag das Landesliga-Team von der Wümme gestern Nachmittag beim Klassenpartner TuS Harsfeld mit 1:2 (0:1) – und das laut Trainer Jan Fitschen absolut verdient. „Vor allem im ersten Abschnitt hat uns Harsefeld gezeigt, was uns in der anstehenden Saison erwarten wird. Da haben wir viel Lehrgeld bezahlen müssen, waren oft nicht rechtzeitig dort, wo wir hätten stehen müssen und liefen dem Ball so doch desöfteren nur hinterher“, konstatierte der Übungsleiter da später ehrlich.

So ging der 0:1-Rückstand zur Pause dann auch absolut in Ordnung. Nach einem Angriff der Hausherren über die Außenposition fehlte der TSV-Deckung im Zentrum die Orientierung, Harsefelds Dennis Osuch durfte so fast freistehend aus zehn Metern einschieben (27.). Mit weiteren Chancen gingen die Platzherren indes eher schlampig um.

Nach dem Wechsel fingen sich die Wümme-Kicker aber und zeigten sich präsenter. Prompt fiel der Ausgleich durch Egzon Percani, der eine feine Flanke von Martin Janot per Kopf in die Maschen wuchtete (47.). In der Folge entwickelte sich eine Partie, in der die Grün-Weißen nicht mehr ganz so unter Druck gesetzt wurden, Keeper Felix Mindermann aber dennoch immer auf der Hut sein musste. Nichts machen konnte der Schlussmann dann aber am 1:2 (54.). So schlug Patrick Küsel bei einem Flankenball über das Sportgerät, Leonard Belba versuchte noch zu retten, was nicht mehr zu retten war und konnte im 16er den einschussbereiten Pascal Schawaller nur noch per Foul stoppen – Strafstoß. Den verwandelte Stefan Forthaus eiskalt zur Führung, die die Harsefelder dann verdient ins Ziel brachten, auch wenn der TSV Ottersberg noch einige vielversprechende Chancen besaß. vst