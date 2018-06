Fitschen bekommt neuen Co-Trainer

Worpsweder Ex-Coach nach Ottersberg

+ Ottersbergs Coach Jan Fitschen (l.) erhält in Sven Vorburg einen neuen Co-Trainer und Keeper.

Ottersberg - So langsam kommt auch beim Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg Bewegung in die Personalplanungen. So gab gestern Mike Gabel, der bekanntlich neuer Co-Trainer beim Oberligisten TB Uphusen ist aber noch bis zum 30. Juni seine Aufgaben in Ottersberg als sportlicher Leiter wahr nimmt, in Sven Vorburg den neuen Co-Trainer bekannt.