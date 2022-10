Fisha Werede mit persönlichem Rekord Zweiter

Jeweils Zweite in Oldenburg: Fisha Werede (links) und Felix Schubert. © privat

Zwölf LGKV-Läuferinnen und -Läufer nutzten Straßenläufe in Oldenburg und Berlin sowie einen Läufertag in Uslar zum Angriff auf in 2022 erreichte Bestzeiten. Die stärkste Leistung gelang in Oldenburg dem Oytener Fisha Werede, der seine persönliche Halbmarathonbestzeit aus dem Jahr 2017 um vier Sekunden auf 1:12:39 Stunden verbesserte.

Achim/Verden - Das war Platz zwei hinter dem Bremer Sebastian Kohlwes, der zwei Minuten vor ihm ins Ziel kam. Platz zwei gelang in Oldenburg auch dem Achimer Felix Schubert, der als Zweiter der U20-Jugend mit 1:25:41 Stunden nur wenig hinter seiner zwei Wochen zuvor in Bremen bei seiner Halbmarathonpremiere gelaufenen Leistung blieb. Als dritter LGKV-Läufer auf dieser Strecke kam der Verdener Andreas Jordan als Elfter der M60-Senioren auf 1:55:05 Stunden.

Auf die 10 km Strecke ging aus der LGKV-Truppe nur Triathletin Maren Thalmann (Morsum). Als Neunte der W50-Seniorinnen verbesserte sie ihre eine Woche zuvor in Thedinghausen erreichte Zeit um 40 Sekunden auf 57:41 Minuten.

Josephine Beneke stark

Über 5 km der Frauen wurde Josephine Beneke (Thedinghausen) mit 19:54 Minuten starke Dritte, im Rennen der Männer kamen Uwe Cordes (Bendingbostel) und der Oytener Thiemo Klein als 15. und 16. mit ihren Jahresbestzeiten von 18:41 und 18:50 Minuten ins Ziel. Mark Rehder (Daverden) kam auf Rang 39 mit 22:40 Minuten drei Sekunden vor dem Verdener Jens Niederkrome ins Ziel, der damit die gleiche Leistung zeigte wie eine Woche zuvor in Thedinghausen.

Die Richtung stimmt.

Als Test vor seinem für den 31. Oktober in Frankfurt geplanten Marathonlauf betrachtete der Verdener Stefan Steinert den „Great 10K“ Lauf in Berlin. Nach 35:33 Minuten als bester M40-Läufer bilanzierte er zufrieden. „Die Richtung stimmt“, hatte er doch nach einer Coronaerkrankung die Form mühsam wieder aufbauen müssen.

Der in Göttingen wohnende M70-Senior Rüdiger Ullrich nutze den Läufertag der LG Solling in Uslar zu einem Stundenlauf, bei dem auch die Zeiten bei 10.000 m ermittelt wurden. In einer Stunde kam er auf 12.145 m und wurde mit 49:24,1 Minuten bei 10.000 m gestoppt. hbm