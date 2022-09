Fischerhudes Matthias Warnke ohne ein Urlaubs-Trio ins Derby gegen RW Achim

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sieht es schweres Derby auf seine Elf zukommen: Matthias Warnke, Coach des TSV Fischerhude-Quelkhorn. © von Staden

Für den TSV Fischerhude-Quelkorn steht in der Bezirksliga gleich das nächste Derby an: Nach dem 2:2 in Bassen erwartet die Warnke-Elf am Sonntag (15 Uhr) den 1. FC Rot-Weiß Achim. Beide Teams sind auf drei Punkte aus, die sie im Tabellenkeller auch benötigen.

Fischerhude – „Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Match. Wenn wir körperlich und mental gegenhalten, haben wir die Chance, zu Tormöglichkeiten zu kommen“, blickt Matthias Warnke, Trainer des TSV Fischerhude-Quelkhorn, dem Duell mit RW Achim hoffnungsvoll entgegen. Obwohl er auf ein Trio verzichten muss, Justin und Kevin Sammann sowie Jannis Krenz sind im Urlaub. Die Gäste schätzt er als erfahrene und abgezockte Bezirksliga-Truppe ein, „die zwar schwach gestartet ist, aber dennoch gefährlich sein wird. Wir wollen gewinnen, um unten wegzukommen.“

Konstantinos Efeoglou will Aufwind mitnehmen

Das peilt natürlich auch RW-Coach Konstantinos Efeoglou an: „Den Aufwind aus dem VSK-Match, wo sogar ein Sieg drin war, müssen wir mitnehmen. Wir haben ja gut gespielt.“ Die Gastgeber erwartet der Achimer tief stehend und auf Konter lauernd, „die wir unterbinden müssen. Also Räume eng machen und früh attackieren.“ In der Aufstellung plant der Grieche ein oder zwei Änderungen ein. Ihm fehlen Niko Oetting, der mit Bänderriss vier Wochen ausfällt, Firat Karaca, der nach Bänderriss erst langsam wieder einsteigt, und Jan Hendrik Fuhrmann, der noch 14 Tage eine Finger-Manschette trägt.