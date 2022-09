Fischerhuderin Philine Otten erhält Bestnoten mit Dr. Best

Erfolgsduo: Philine Otten und Dr. Best gewannen in Bremen eine L*-Dressur. © Kaschek

Die Turniersaison neigt sich dem Ende zu, doch die Reit-Cracks aus dem Kreis Verden holten noch einmal einige beachtenswerte Erfolge.

Fischerhude/Verden – Beim Late-Entry-Turnier des Reitclub St. Georg in Bremen gelang Jacqueline Kirey der Triumph im Höhepunkt des Tages. Gemeinsam mit Louis, einem 15-jährigen Hannoveraner Wallach von Laurentio, dominierte die Reiterin vom RV Graf von Schmettow die anspruchsvolle M*-Dressur mit einer Wertnote von 7,1.

Es war ein erfolgreicher Tag für die Vertreter aus dem Kreis Verden, denn die junge Philine Otten aus Fischerhude gewann mit ihrem Pony Wallach Dr. Best (Dating x MV Dublin) die Dressurprüfung der Klasse L*. Für seine tolle Kür erhielt das Paar die Bestnoten der Richter.

Ulrike Hatzl überzeugt an zwei Orten

In Loxstedt gelang Ulrike Hatzl für den RV Aller-Weser direkt ein Auftaktsieg, sie sicherte sich den Treffer in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Für die Darbietung im Sattel der fünfjährigen Hannoveraner Stute Born to shine (Bon Coeur x MV San Amour) erhielt sie eine Wertnote von 8,2. Auch auf M-Niveau war Hatzl erfolgreich. Sie holte mit Garant Dree Boeken Platz zwei.

Zuvor hatte die erfahrene Reiterin im Rahmen der Wettbewerbe des Dressurreiterclubs Brunshausen punkten können, dort wurde sie in der S***-Dressur mit Faro Herzlräuber Zweite und verpasste den Sieg auf diesem hohen Level nur ganz knapp. In Brunshausen holte aber auch Otto Walter für den RV Aller-Weser ein paar Platzierungen. Mit Top Girl belegte er in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A und auch auf L-Level Platz zwei. Mit seinem zweiten Pferd Iberia wurde er im erstgenannten Wettbewerb zusätzlich Dritter. In Loxstedt belegte außerdem Joana Haase (RV Graf von Schmettow) auf Filano Platz fünf in einer L*-Dressur.

Vivien Hasenklever im Steimbker Highlight Vierte

Das Turnier in Steimbke auf Klein Varlingen war ebenfalls das Ziel einiger Aktiver aus dem Kreis. Mayleen Wolf vom RV Hülsen-Aller wurde im Stilspringwettbewerb mit Nanja Dritte. Wenig später siegte dieses Duo aber in einem Stilspringen auf E-Level. Gemeinsam mit der Schimmelstute kam Mayleen Wolf auf eine Wertung von 8,50.

Eines der Highlights war ein Springen der Klasse M*, in dem Vivien Hasenklever auf Mr. Paul erneut eine tolle Vorstellung lieferte. Die junge Reiterin vom Verdener Schleppjagd-RV schnappte sich Rang vier. Linnea Heemsoth und ihr Pony Midnight konnten sich im Stilspringen der Klasse A* Platz zwei sichern und Lea Abramowsky erreichte auf Chicaria im L-Springen für den RC Hagen-Grinden Rang drei.

Zwei Reiterinnen aus Verden waren auf der Insel Norderney bei den Beachside Classics vertreten. Svenja Röhrs holte auf Leona einen tollen zweiten Platz in einer M*-Dressur direkt am Strand. Kristin Szalinski vom RV Graf von Schmettow war auf ihrem Wallach Dinozzo erfolgreich. Sie holte den dritten Platz in einer M*-Dressur am Strand und sogar den zweiten Platz auf M**-Level. Das Duo sicherte sich in der L*-Dressur, die auf Kandare geritten wurde, zudem Rang vier. kk