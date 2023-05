Fischerhuder stellen früh die Weichen auf Sieg

Von: Frank von Staden

Während Dennis Klee und Jan Schröder das 4:0 bejubeln, ist Riedes Torben Schumacher bedient. © von Staden

Pflichtaufgabe erfüllt: Durch einen nie gefährdeten und auch in der Höhe absolut verdienten 5:1 (4:0)-Erfolg über den bereits abgestiegenen MTV Riede schoss sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn erneut ein Stück aus der Abstiegszone und weist nun drei Spieltage vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 14 auf, der die Kreisliga bedeuten würde.

Fischerhude/Riede – Die Geschichte dieses Spiels, an dem die Rieder eigentlich erst in der Schlussphase so richtig teilnahmen, ist im Grunde schnell erzählt. Die Gäste begannen die Partie mit viel Bedacht, waren aber dann schnell mit ihrem Latein am Ende, wenn die Fischerhuder Druck aufbauten. Und nach der Führung durch Lukas Klapp (20.) war im Grunde die Messe für die Rieder schon gelesen. „Denn danach ging bei uns kaum noch was – höchstens die Köpfe nur noch nach unten“, zuckte da später Riedes Übungsleiter Denis Schymiczek nur mit den Schultern. In der Folge leistete sich das abgeschlagene Schlusslicht im Spielaufbau teilweise eklatante Fehler und kassierte so bis zur Pause noch drei weitere Treffer, die im Grunde alle mit der nötigen Konsequenz zu verhindern gewesen wären. Erst ließ die MTV-Defensive um Ryk Lübke einen harmlosen langen Ball durchrutschen, den letztlich Jan Schröder mit einem Hammer ins Torwarteck vollendete (28.), dann durfte Jannis Krenz einen Klapp-Steckpass veredeln – 3:0 (35.). Und noch vor der Pause legte Dennis Klee das 4:0 (39.) nach, als er nach einem Einwurf fast ungehindert durch den Rieder 16er spazieren und aus zwölf Metern trocken abziehen durfte. „Riede hat es uns im ersten Durchgang teilweise schon sehr leicht gemacht“, urteilte da Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis nach dem Abpfiff. Als dann der gerade eingewechselte Patrick Klee nach der Pause sträflich frei aus nur einem Meter per Kopf auf 5:0 (48.) erhöhte, schien sich ein weiteres Debakel für die Rieder anzubahnen.

Doch im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Hausherren von diesem Zeitpunkt an in den Verwaltungsmodus, ein fünffacher Wechsel tat sein Übriges, der Spielfluss war ab der 60. Minute beim TSV abhandengekommen. Und so boten sich den Gästen doch einige vielversprechende Einschussmöglichkeiten, die sie aber bis auf einmal liegen ließen. So gelang Maik Stöver im Anschluss eines herben Ballverlustes von Kevin Sammann an Lennart Schröder (66.) das 1:5. In der Folge spielte eigentlich nur noch der MTV, nur konnte er daraus kein Kapital schlagen. „Da haben wir leider viel zu spät gezeigt, was wir eigentlich können, auch wenn Fischerhude einen Gang zurückgeschaltet hat“, so Schymiczek. Kalteis indes schmeckte das wenig, sagte: „Das darf uns trotz der Wechsel und der klaren Führung so nicht passieren!“