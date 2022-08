Fischerhuder Rückkehr zum alten Spielsystem

Von: Frank von Staden

Matthias Warnke © Privat

Null Zähler und 1:7 Tore nach den beiden ersten Punktspielen: Der Auftakt des Fußball-Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn ist derzeit zwar noch nicht besorgniserregend, aber doch ein echter Warnschuss. So sagt dann auch Coach Matthias Warnke vor dem anstehenden Heimspiel gegen die TuSG Ritterhude am Sonntag: „Wir müssen jetzt punkten. Egal wie!“

Fischerhude – Dabei wird es definitiv ein anderes Wie geben als in den beiden Schlappen zuvor. Warnke: „Wir haben alles mit dem Team unter der Woche aufgearbeitet und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir unser neu angedachtes Spielsystem wieder ablegen müssen und am Sonntag auf Altbewährtes zurückgreifen werden.“ Heißt im Klartext: Das offensiv und auf Ballbesitz ausgerichtete System gehört damit der Vergangenheit an, zukünftig ist wieder schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn gefragt. „Und vor allem Leidenschaft“, so Matthias Warnke, die für das Fischerhuder Spiel definitiv lebensnotwendig ist.