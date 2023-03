Fischerhuder Offensivgeist zahlt sich aus – 3:1 über Verden II

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Leitete Fischerhudes 3:1-Sieg früh ein: Jan Schröder (rechts), hier im Duell mit Verdens Levin Felsch. © Hägermann

Dank einer bärenstarken ersten Hälfte sicherte sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn am Sonntag im Bezirksliga-Derby einen deutlichen 3:1 (3:0)-Erfolg über den enttäuschenden FC Verden 04 II. Der Systemwechsel, durch den die Wümme-Kicker deutlich offensiver agierten, machte sich absolut bezahlt.

Fischerhude – Schon nach vier Minuten hätte Jannis Krenz seine Farben in Führung bringen können, doch der Fernschuss landete an der Latte. Besser machte es dann Jan Schröder, der einen Freistoß elegant an der Mauer vorbei flach ins kurze Eck zirkelte – 1:0 (7.). Wobei Verdens junger Keeper Thorben Bruns nicht glücklich aussah. In der Folgezeit waren die Gastgeber das bestimmende Team. Der agile Krenz zielte nach einem Doppelpass mit Dennis Klee knapp vorbei. Da sich Verdens Levin Felsch bei einem langen Ball verschätzte, musste Bruns in höchster Not vor dem einschussbereiten Klee klären.

Bei einem schön herausgespielten Konter bediente Yannick Jeschke Lukas Klapp, doch auch hier konnte Bruns parieren. Die einzige Verdener Chance im ersten Durchgang besaß Bastian Deke, doch er scheiterte nach schickem Zuspiel von Hauke Kruse an Fischerhudes Keeper Fabian Meyer und setzte den Nachschuss daneben.

Krenz und Sammann per Doppelschlag

Kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Gastgeber dann noch zwei Mal zu. Zunächst Krenz nach Pass von Klapp zum 2:0 (42.) und dann Kapitän Kevin Sammann mit einer sehenswerten Dropkick-Direktabnahme ins lange Eck zum 3:0 (45.).

In der zweiten Halbzeit überließen die Fischerhuder den Verdenern ein bisschen die Spielkontrolle. Trotzdem hätten sie durch einen umstrittenen Foulelfmeter erhöhen können (Krenz wurde leicht im Gesicht getroffen). Doch Klee nahm dieses Geschenk nicht an, da er den Strafstoß flach und zentral schoss, sodass Bruns parierte.

Kalteis: „Oft die richtigen Entscheidungen“

Verdens eingewechselter Nick Zander hätte verkürzen können, doch er zielte knapp am Tor vorbei. Besser machte es Bastian Deke, der aus spitzem Winkel zum 3:1 erfolgreich war (77.). Doch ein wirkliches Aufbäumen war bei den Gästen nicht zu erkennen, die Fischerhuder brachten den Erfolg souverän über die Zeit. „Wir haben uns endlich mal keine individuellen Fehler erlaubt und daher auch verdient gewonnen“, freute sich Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis: „Generell haben wir heute oft die richtigen Entscheidungen getroffen und es freut mich sehr, dass sich unser Systemwechsel ausgezahlt hat.“