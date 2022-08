Fischerhuder hoffen auf Jan Schröder

Von: Frank von Staden

Jan Schröder © Hägermann, Bernd

Nachdem der Auftakt vor heimischer Kulisse nicht wie erwünscht (1:3 gegen Pennigbüttel) verlief, wollen Fischerhudes Bezirksliga-Fußballer nun am Sonntag den ersten Saison-Dreier beim TV Sottrum einfahren.

Fischerhude – „Ein Gegner, den ich mit uns auf Augenhöhe sehe und der sicher nicht ganz oben in der Tabelle angesiedelt sein dürfte. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die Auftaktniederlage abgearbeitet“, geht Fischerhudes Coach Matthias Warnke die kommende Aufgabe optimistisch an. Zumal die Wümme-Kicker personell aus dem Vollen schöpfen können. Das Abschlusstraining absolvierten satte 25 Spieler. Darunter auch Offensivkraft Jan Schröder. Der fehlte seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag an allen Ecken und Enden im Angriff. Warnke: „Wir müssen jetzt abwarten, welche Signale Jan sendet. Wenn er sich fit fühlt, wird er natürlich für uns auflaufen. Aber auch nur dann. Ein Risiko gehen wir nicht ein!“