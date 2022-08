Fischerhuder Frauen ohne Fortune

Von: Frank von Staden

Auch Chiara Kommnick (r.) konnte in der Schlussphase gegen den TSV Apensen nicht mehr den Ausgleich für den TSV Fischerhude-Quelkhorn erzwingen. © Hägermann

Im Pokal dem Titelfavoriten der Frauen-Bezirksliga die Stirn geboten und auch im ersten Saisonspiel demselben Gegner alles abverlangt: Dennoch reichte es für Fischerhudes Fußballerinnen beide Male nicht. Unterlag das Team von Coach Bernd Burmeister dem TSV Apensen vor einer Woche nach Elfmeterschießen, so hieß es am vergangenen Sonntag auf eigenem Terrain 0:1 (0:1).

Fischerhude – „Das war unglücklich. Zum einen, weil wir nur mit einem Rumpfteam antreten konnten. Zum anderen, weil die Partie über weite Strecken ausgeglichen war und wir letztlich einmal nicht aufgepasst haben. Ich denke schon, dass wir einen Punkt verdient gehabt hätten, zumal wir auch gerade in der Schlussphase einige gute Konterchancen haben liegen lassen“, konstatierte da Burmeister später.

Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung, in der die Gäste optisch zwar leicht überlegen waren, sich aber nur ganz wenige Torchancen erarbeiten konnten. „So war recht schnell klar, dass derjenige gewinnen würde, dem die geringeren Fehler unterlaufen“, so Burmeister, der seiner Abwehr um Katharina Aumann eine gute Leistung attestierte und auch Malin Kittner hervorhob, die im Mittelfeld für Ordnung sorgte.

Am Ende fiel dann der entscheidende Treffer (39.) in einer Phase, in der die Gastgeberinnen personell etwas umstellen mussten und so kurz die Ordnung fehlte. Das nutzte Apensen prompt durch den Treffer von Pia Oelkers aus. Auf der Gegenseite ließen Lisa Hohenstein und Jule Schumacher Torchancen ungenutzt.

In Abschnitt zwei verbuchte der Gast dann etwas mehr Ballbesitz, ohne aber das Fischerhuder Tor in echte Bedrängnis bringen zu können. In der Schlussphase machten die Hausherrinnen dann auf, wollten den Ausgleich erzwingen, doch weder Nina Luhmann, Jule Schumacher noch Chiara Kommnick konnten das Leder im Netz unterbringen.

TSV Fischerhude-Q.: Ni. Brüning - M. Kittner, Aumann, Ne. Brüning, Luhmann, Rainer, Mahnken, M. Evers, Kommnick, Schumacher, Hohenstein, Grobler, T. Evers, Ahrens, Voß.