Fischerhuder Fußball-Frauen mit großen Sorgen

Von: Frank von Staden

Fischerhudes Jörg Evers. © Privat

Und noch eine harte Nuss, die da Fischerhudes Bezirksliga-Fußballerinnen zum Rückrundenstart knacken müssen, gastiert das Wümme-Team doch am Sonnabend beim Tabellendritten TSV Apensen auf Kunstrasen, nachdem es vor einer Woche eine herbe 0:7-Pleite in Ahlerstedt setzte. Die ebenfalls für Sonabend angesetzte Partie des TSV Bassen in Ahlerstedt indes wurde bereits aufgrund der Wetterverhältnisse am Freitag abgesetzt.

Fischerhude – „Uns würde es auch sehr gut passen, wenn auch unser Spiel abgesagt werden würde. Denn der Personalschuh drückt schon erheblich, müssen einige Spielerinnen auflaufen, die angeschlagen sind und eigentlich eine Pause benötigten“, so Fischerhudes Coach Jörg Evers, der auch auf USA-Rückkehrerin Jente Kuper nicht bauen kann, die vom NFV trotz Antrag erst eine Spielerlaubnis ab dem 1. Juli 2023 erhielt.