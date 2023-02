Fischerhuder belohnen sich nicht im Derby

Von: Frank von Staden

Die Chancen waren durchaus da, am Ende aber mussten sich Fischerhudes abstiegsbedrohten Bezirksliga-Kicker im Derby am Sonntag gegen den TSV Bassen beim 2:2 (1:1) mit nur einem Punkt begnügen, obwohl sie vor allem in der zweiten Hälfte sehr viel mehr investierten als die Gäste.

Fischerhude/Bassen – Nach Abpfiff des Derbys gegen den TSV Bassen auf heimischem Terrain wussten Fischerhudes Bezirksliga-Fußballer nicht wirklich, ob sie sich über das erzielte 2:2 (1:1) nun freuen oder doch eher ärgern sollten. Denn nur 20 Minuten lang suchten die Gastgeber nach ihrer Form, kamen dann immer besser in Tritt und wussten vor allem in der zweiten Spielhälfte mit ihren stetigen langen Bällen in die Spitze mehr Gefahr auszustrahlen, als die Mannen in Grün-Rot. Die setzten auf tiefem und schwer zu bespielendem Geläuf auf die spielerische Karte, konnten sich aber damit nur ganz selten in Szene setzen.

„Das war zu wenig Intensität. Und auch ideenlos. Teilweise war es echt anstrengend, diesem Spiel zuzuschauen“, wollte da Bassens Co-Trainer Kai Wessel gar nichts erst schönreden. Und auch sein „Chef“ Dennis Wiedekamp konnte der Vorstellung beide Teams nur wenig Positives abgewinnen, konstatierte: „Da war viel Not gegen Elend! Vor allem wir sind in Schönheit gestorben, haben zu wenig Einsatz gezeigt. Aber vielleicht nützt uns der Punkt am Ende mehr als den Fischerhudern.“

Dem stimmte Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis dann nur sehr bedingt zu, sagte später: „Fußball muss nicht immer schön, sondern am Ende fruchtbar sein. Ob dieser Punkt uns letztlich hilft, werden wir sehen. Aber wir haben nach den zwei Böcken, die wir bei den Gegentoren geschossen haben, gezeigt, dass wir noch leben!“

Den ersten dieser Böcke leistete sich dabei Keeper Fabian Meyer, dem ein Zuspiel so stark misslang, dass Mark Moffat dazwischenspritzen konnte und locker einschieben durfte (11.). Es sollte für lange Zeit die einzige Torgelegenheit für die Bassener sein, denn erst in der Nachspielzeit (90.+2) bot sich Alexandar Nesic die Riesenchance zum Siegtreffer nach einem Konter, jagte den Ball aber freistehend übers Gehäuse.

Die Hausherren benötigten dann rund 20 Minuten, um in diese Partie zu finden. Und sie merkten schnell, dass sie mit weiten Bällen den Gästen Unbehagen bereiten konnten. So nutzten sie in der Folge immer wieder dieses Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Der Ausgleich allerdings fiel nach einem Eckstoß von Lukas Klapp, der Bassens Johannes Niehaus unglücklich über den Scheitel rutschte, sodass Meyer das Leder erst hinter der Torlinie erwischen konnte (26.). Schon in einer ähnlichen Szene hatten die Grün-Roten Glück, als Kevin Sammann aus dem Gewühl scheiterte (17.). Michel Wülbers-Mindermann (31.) vor, sowie Jan Kuper kurz nach dem Wechsel (49.) ließen dann die Fischerhuder Führung aus, die durchaus in der Luft lag. Stattdessen folgte der zweite Bock (57.), als Jendrik Blanke Niehaus im 16er wegdrückte und es Strafstoß gab, den Thomas Baumann zu nutzen wusste. Ebenfalls per Strafstoß, Marvin Hüsing hakelte etwas gegen Yannick Jeschke nach, sorgte Kevin Sammann für das 2:2 (70.), das Lukas Klapp per Konter fast veredelt hätte (73.). Nachdem auch Nesic dann seine Chance nicht ummünzen konnte, blieb es beim Remis.