Fischerhuder Frauen wollen jetzt den nächsten Dreier

Von: Frank von Staden

Fraglich: Chiara Kommnick © Hägermann, Bernd

Nächstes kleines Spitzenspiel für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn, die am Sonntag bereits um 11 Uhr den Klassenneuling Heeslinger SC, der zu Saisonbeginn aus der Ost- in die West-Staffel versetzt wurde, erwarten. Während die Hausherrinnen derzeit Tabellenplatz drei innehaben, rangieren die Gäste vier Zähler (13) dahinter auf Rang fünf.

Fischerhude – „Wir können bis auf Chiara Kommnick, die immer noch an einer Fußverletzung laboriert, unsere Bestbesetzung aufbieten. Im Notfall könnte sie spielen, aber eben nur im Notfall“, so Fischerhudes Coach Jörg Evers, der die Heeslingerinnen am vergangenen Sonnabend im Spiel gegen Tabellenführer Jeddingen beobachten konnten, das der momentane Primus mit 5:2 relativ glatt für sich entschied. Evers: „Heeslingen verfügt über ein recht schnelles Umschaltspiel und in Franca Meinke eine treffsichere Stürmerin. Aber wir sind gut drauf und wollen unbedingt die drei Punkte holen!“