Fischerhude will den nächsten Schritt

Von: Frank von Staden

Szene aus dem Hinspiel: Hier kann sich Riedes Luca Johanningmeier gegen Fischerhudes Kevin Sammann behaupten. © Albrecht, Heiner

Einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt könnten die Fischerhuder Bezirksliga-Fußballer tätigen, die am Sonntag das Liga-Schlusslicht MTV Riede an der Wümme zu Gast haben.

Fischerhude/Riede – Von eingeplanten oder gar leichten drei Punkten aber will Coach Vitalij Kalteis beileibe nicht wissen, warnt: „Von der Papierform her hört sich das als leichte Aufgabe an. Doch das ist es definitiv nicht. Der MTV hat durchaus seine Qualitäten! Wir müssen von Beginn an hellwach und geduldig sein.“ Übrigens: Das Hinspiel dominierten die Rieder mit 3:2. Wieder dabei sind die „Hochzeitsrückkehrer“, fehlen aber wird weiter Oesterling. Hinter Justin Sammann sowie van Freeden stehen große Fragezeichen.

„Mir ist es wichtig, dass wir die Saison noch vernünftig durchziehen und uns ordentlich aus der Liga verabschieden. Dazu gehört es eben auch, dass wir uns in solch einem Derby noch einmal präsentieren“, sagt da MTV-Übungsleiter Denis Schymiczek, der wieder auf Jacobi zurückgreifen kann, dafür aber weiter auf Maass (Rücken) verzichten muss.