Fischerhude wieder mit Klee, Schröder, Wilkens

Von: Frank von Staden

Peu à peu robbt sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn an die Nichtabstiegsplätze der Fußball-Bezirksliga heran. Am Mittwoch machten die Wümme-Kicker mit dem 0:0 gegen den TV Sottrum einen „mittleren Schritt“ nach vorn, am Sonntag nun soll ein großer im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Anderlingen folgen.

Fischerhude – „Klar kenne ich den Gegner noch gut aus meiner Rotenburger Kreisliga-Zeit und werde meinem Team auch sicherlich einige Tipps geben können. Doch letztlich müssen wir den Fokus nur auf uns richten“, sagt da TSV-Coach Vitalij Kalteis, der wieder auf Jan Schröder, auf Joost Wilkens und auch auf Patrick Klee zurückgreifen kann, der zuletzt noch dienstlich verhindert war. „Gegen Sottrum hätte ich vor dem Spiel einen Punkt unterschrieben, danach nicht mehr unbedingt. Denn wir haben es richtig gut gemacht. Dasselbe Engagement erwarte ich am Sonntag“, gibt sich Kalteis optimistisch.