Fischerhude holt Jan Schröder und Lukas Klapp

Fischerhude – Fußball-Kreisligist TSV Fischerhude-Quelkhorn hat Nägel mit Köpfen gemacht und es geschafft, gleich zwei Stammspieler von Landesliga-Rückkehrer TSV Ottersberg loszueisen. Mit den jeweils 22-jährigen Lukas Klapp und Jan Schröder bekommt das Mittelfeld des letztjährigen Kreisligaachten namhafte Unterstützung.

„Wir haben uns seit dem Winter um die beiden bemüht und freuen uns riesig, dass das nun geklappt hat“ strahlt Matthias Warnke. Die beiden passen laut des Trainers absolut perfekt ins Anforderungsprofil. Nicht nur aufgrund der unbestrittenen sportlichen Qualität, sondern auch aufgrund der menschlichen Komponente. „Darüber hinaus bringen sie trotz ihres jungen Alters schon eine enorme höherklassige Erfahrung mit in unseren jungen Kader,“ spricht Warnke die über 200 Einsätze an, die die beiden in den letzten Jahren höherklassig absolviert haben.

+ Lukas Klapp Dazu haben die Neu-Fischerhuder in ganz jungen Jahren in der Saison 2014/2015 unter dem heutigen Oytener Coach Axel Sammrey auch bereits Oberligaluft schnuppern dürfen.

Klapp hat seine Qualitäten klar in der Offensive und hat dank seiner Schnelligkeit sowie Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor in den letzten drei Jahren satte 29 Treffer in der Landes- beziehungsweise Bezirksliga erzielt. Schröder dagegen bezeichnet Warnke als „absolutes Zweikampfmonster“, das sich keinen Weg zu schade ist und über seine sehr hohe Spielintelligenz verfügt.

Die Personalplanungen seien dadurch zwar noch nicht abgeschlossen, aber man sieht sich in Fischerhude nun bereits gut gewappnet für die kommende Kreisligasaison, in der auf jeden Fall ein Platz im oberen Tabellendrittel angestrebt werden wird. bdr