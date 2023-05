Fischerhude hofft und hat ein Endspiel

+ © Staden, Frank von Traf früh: Jona Oesterling. © Staden, Frank von

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn hält seinen Traum vom Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga weiter am Leben. Durch einen absolut verdienten 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntag auf heimischem Terrain gegen den favorisierten VSK Osterholz-Scharmbeck kommt es nun nach der Pfingst-Pause am letzten Spieltag in Heeslingen zu einem echten Endspiel. „Gewinnen wir das, haben wir den Klassenerhalt mehr als verdient. Und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen“, hat der Dreier gegen den VSK den Fischerhudern um Trainer Vitalij Kalteis nun noch eine breitere Brust verliehen

Fischerhude – Die Hausherren begannen diese Partie sehr konzentriert, agierten dabei ähnlich wie zuletzt in Hülsen, erspielten sich auch dieses Mal Feldvorteile, „schossen aber nun auch die nötigen Tore“, so Kalteis, der bereits nach acht Minuten das 1:0 nach einem direkt verwandelten Freistoß von Jona Oesterling notieren durfte. In der Folge ließen die Hausherren nur ganz wenig zu, „vor allem defensiv haben wir Osterholz den Zahn gezogen“, lobte der TSV-Coach später. Noch vor der Pause dann aber das 1:1 per Strafstoß, als Jendrik Blanke zu lange das Bein stehenließ, das dankend angenommen wurde und Burdorf eiskalt verwandelte (41.).

Nach der Pause schlug dann wieder Fischerhude den besseren Ton an und kam so verdient durch Lukas Klapp, der ein Schröder-Zuspiel verwertete, zum 2:1 (52.). In der Folge waren dann die Gastgeber dem 3:1 näher als der VSK dem Ausgleich, als erst Jan Schröder hauchzart scheiterte, dann in der Schlussphase Lasse Freiberg freistehend zu lange zögerte. „Ja, jetzt wartet ein Endspiel, das es nicht gebraucht hat. Aber wir werden diese Aufgabe auch meistern“, so Kalteis.