TSV Fischerhude-Quelkhorn feiert ersten Saisonsieg – 3:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Setzte den Schlusspunkt zum 3:0: Jule Laucke. © Verein

Im dritten Anlauf ist wie erhofft der Knoten geplatzt: Die Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn feierten mit dem 3:0 (2:0) über den FC Hansa Schwanewede den ersten Sieg dieser Bezirksliga-Saison.

Fischerhude - „Wir sind hochzufrieden, das Team hat die guten Leistungen aus den Einheiten wie erwartet auf den Platz gebracht und fast ein Spiel auf ein Tor hingelegt“, lobte Bernd Burmeister, Trainer des TSV Fischerhude-Quelkhorn, nach dem 3:0 seiner Bezirksliga-Fußballerinnen gegen den FC Hansa Schwanewede.

Janina Mahnken mit früher Führung

Von Beginn an zeigte sich die Wümme-Elf griffig, riss das Geschehen an sich und ging auch früh in Führung. Eine Flanke von Mascha Laucke durch den Strafraum erwischte Janina Mahnken am langen Pfosten – 1:0 (7.). In der Folge verhinderte die bärenstarke FC-Keeperin Melanie Schellhammer gleich mehrere Hochkaräter der Heimelf. Die verstärkte gegen Ende nochmals den Druck, Mascha Laucke erhöhte nach Kittner-Pass durch die Schnittstelle auf 2:0 (43.).

Jule Laucke bricht in Hälfte zwei Bann

In Hälfte zwei rannten die Gastgeberinnen, bei denen die Abwehr um Nele Brüning keine Torchance zuließ, weiter an – es entwickelte sich ein Duell des Sturms gegen Schellhammer. Jule Laucke, Nele Brüning und dreimal Jule Schuhmacher brachte die Keeperin zur Verzweiflung. Nach einer feinen Kombination über Hohenstein und Schuhmacher brach Jule Laucke mit dem 3:0 (78.) den Bann. „Eine geschlossene Leistung vorne“, freute sich Burmeister.

TSV Fischerhude-Quelkhorn: Ni. Brüning - J. Laucke, Kittner, Mahnken (22. Luhmann), M. Evers (46. Ahrens), M. Laucke (45. Grobler), Schuhmacher, Aumann, Ne. Brüning, Rainer, Hohenstein (46. T. Evers).