Fischerhude feiert den ersten Saisonsieg – 2:1

Von: Frank von Staden

Traf zum 2:1: Jannis Krenz. © von Staden

Erster Sieg für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn in der neuen Saison: So dominierten die Grün-Weißen am Sonntag im Heimspiel gegen die TuSG Ritterhude mit 2:1 (1:1) und schoben sich damit erst einmal ein wenig aus dem Tabellenkeller. „Und sind jetzt auch gerüstet für das Derby am kommenden Wochenende gegen den TSV Bassen“, freute sich Fischerhudes Coach Matthias Warnke nicht nur über den ersten Sieg, sondern auch schon auf das anstehende Nachbarschaftsduell.

Fischerhude – Matchwinner oder auch Dosenöffner in dieser Partie war dabei nicht etwa ein Spieler der Gastgeber, sondern die veränderte Taktik der Ritterhuder nach der Pause. „Zu unserer Überraschung wartete Ritterhude nun mit einer Dreierkette auf, die uns Tür und Tor über die Außen öffnete und so letztlich auch das entscheidende Tor durch Jannis Krenz in der 65. Minute ebnete, das Lukas Klapp über Außen stark vorbereitet hat“, klärte da später Fischerhudes Coach auf. Denn auch nach der Führung präsentierte sich die TuSG sehr offen, sodass sich weitere Großchancen für den TSV boten, die aber Klapp, Jona Oesterling sowie der eingewechselte Jan Schröder nicht zu nutzen wussten.

Im ersten Abschnitt gingen die Gäste nach einem Fischerhuder Fehlpass durch Brouwer in Front (12.). Diesen Rückstand konnte Kevin Sammann per Strafstoß, Oesterling wurde gelegt, in der 27. Minute egalisieren.