Fischerhude fehlt der Wille und der Biss – 0:4

+ © vst Matthias Warnke. © vst

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank von Staden schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ohne Biss und ohne Willen kassierte Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn beim TV Sottrum nicht nur eine in der Höhe verdiente 0:4 (0:2)-Niederlage, sondern trudelte damit nun auch gleich einmal ans Tabellenende der Liga.

Fischerhude – „Das war wirklich gar nichts, was wir da angeboten haben. Bei der Frage: ,Wer will es mehr?' haben wir nur den Kopf geschüttelt und abgelehnt. Wir wollten es auf keinen Fall. Es war über 90 Minuten keine gute Leistung von uns. Zudem leiten wir die Niederlage in den ersten 30 Minuten durch haarsträubende Fehler selbst ein“, gab da später Fischerhudes Trainer Matthias Warnke kein gutes Urteil für sein Team ab, das sich in der gesamten Spielzeit nicht eine echte Torchance erspielen konnte.

Bereits zur Halbzeit war im Grunde der Drops gelutscht. Beim 0:1 (20.) durch Finn Herwig hoben die Gäste zuvor das Abseits auf, dann leistete sich Kai Gätjen im Spielaufbau einen herben Fehlpass, den erneut Herwig mit dem 2:0 für seine Farben bestrafte (30.).

Nach dem Wechsel liefen die Fischerhuder dann höher an, setzten Sottrum etwas mehr unter Druck, mehr als einige Halbchancen durch den eingewechselten Jan Schröder sprangen dann aber auch nicht heraus. Im Gegenteil: Zwei Konter der Platzherren ließen die Wümme-Kicker völlig untergehen. Erst langte Sinan Reiter zum 3:0 (64.) zu, kurz vor dem Abpfiff war dann auch noch Trainer-Sohn Brian Sztorc zur Stelle. Warnke: „Egal. Mund abputzen und nach vorn schauen. Wir müssen uns jetzt schütteln und es besser machen!“