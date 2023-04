Fischerhude: Klee macht den Coup perfekt – 1:0

Von: Kai Caspers

Macht mit seinem Team den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt: Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis. © vst

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn setzt seinen Aufwärtstrend fort und feierte einen 1:0-Erfolg beim Titelaspiranten in Worpswede.

Fischerhude – Der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt für Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn. Im Nachholspiel behauptete sich das Team von Vitalij Kalteis am Mittwochabend überraschend mit 1:0 (0:0) beim Titelaspiranten FC Worpswede. Für den goldenen Treffer zeichnete Dennis Klee (59.) verantwortlich. Nach Foul an Jannis Krenz verwandelte er den fälligen Strafstoß.

„Natürlich war das für uns der nächste Schritt. Aber da warten noch einige weitere auf uns“, drückte Kalteis trotz des Sieges etwas auf die Euphoriebremse. „Aber die Jungs haben eine echte Energieleistung gezeigt und wir haben wieder zu Null gespielt. Das freut mich“, lobte Fischerhudes Trainer. Zumindest in den ersten 15 Minuten galt es für die Gäste jedoch einige bange Minuten zu überstehen, da Worpswede einige gute Chancen hatte. „Nachdem wir die erste Druckphase überstanden hatten, haben wir das Zentrum dichtgemacht und Worpswede den FC immer wieder zu Diagonalpässen gezwungen. Und die konnten wir gut verteidigen“, so Kalteis. Mit zunehmender Spieldauer war seine Elf dann deutlich besser im Spiel und hatte vor allen Dingen durch Jannis Krenz drei gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Nach dem Wechsel blieben die Gäste jederzeit durch Konter gefährlich. Als Krenz dann im Strafraum von den Beinen geholt wurde, zeigte Dennis Klee keine Nerven beim Strafstoß und traf zum 0:1. Kalteis: „Natürlich hat Worpswede am Ende noch einmal gedrückt. Aber wir haben nicht mehr viel zugelassen und hätten frühzeitig alles klarmachen können, wenn wir unsere Konter besser ausgespielt hätten.“ kc