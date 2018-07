Finn-Luka Randzio schockt den TV Oyten

SVV Hülsen setzt sich im Pokal etwas überraschend mit 1:0 durch / Nun gegen MTV Riede

Oyten - Der SV Vorwärts Hülsen sorgte für die Überraschung in der 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals. Die Mannschaft des neuen Trainers Marc Jamieson setzte sich beim TV Oyten mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte schon in der ersten Halbzeit Finn-Luka Randzio, der einen Abpraller sicher verwandelte. In der zweiten Runde hat der SVV Hülsen jetzt am kommenden Sonntag (15 Uhr) Heimrecht gegen den MTV Riede.