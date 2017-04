Finn Austermann: Jetzt rehabilitieren

Verden - Selbstbewusstsein hier, Selbstbewusstsein dort: Zum Landesliga-Derby am Sonnabend (16 Uhr, Hubertushain) treten sowohl der FC Verden 04 als auch der TSV Ottersberg mit breiter Brust an.

Nach zuletzt jeweils zwei Siegen in Folge dürfen sich die Fans auf ein äußerst interessantes und umkämpftes Match einstellen. „Wir haben richtig Bock drauf“, verspüren die Trainer Sascha Lindhorst und Jan Fitschen riesige Vorfreude.

Team will an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen

Wobei Verdens Lindhorst mit einigen Personalsorgen zu kämpfen hat: Bei Kato Tavan hat sich der Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel bestätigt – drei bis vier Wochen auf Eis. Jonathan Schmude schmerzt nach starker Knöchelprellung die Unterschenkel-Muskulatur. In diesem Fall hofft der FC-Coach auf eine Pause für nur eine Partie, schließlich haben die Allerstädter Ostern frei. Darüber hinaus ist Andre Zerbst privat verhindert.

Da passt es gut ins Konzept, dass Muhamed Özer seine Krankheit überwunden und schon wieder leicht trainiert hat – das riecht nach Startelf-Einsatz. Ebenso wie bei Finn Austermann, der durch die Ausfälle eine wichtige Alternative fürs Zentrum oder Mittelfeld-Außenbahn ist. Ausgerechnet Austermann könnte man sagen, nachdem er im Hinspiel nach einer 2:1-Führung überflüssig Rot sah und es noch ein 2:4 setzte. Da sinnt Lindhorst, der einen Spieler aus der Zweiten in den Kader nimmt, auf Revanche: „Wir erinnern uns noch genau. Zu Hause wollen wir natürlich an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen und gewinnen. Auch wenn Ottersberg mit dem 3:1 über Celle im Gepäck anreist.“

Klar, dass Gegenüber Fitschen diesen Schwung mitnehmen und den Dreier aus dem Oktober wiederholen möchte, aber er warnt vor Verden: „Eine kampfstarke Truppe, die in diesem wichtig Match einen Sieg braucht. Wir müssen also den Fight sofort annehmen.“ Während ihm Patrick Delon letztmals rotgesperrt fehlt, wird Deniz Ügdur nach gebrochener Nase operiert. Bekommt der Defensiv-Mann eine Maske, könnte er in zwei Wochen wieder spielen. Wenn nicht, wäre die Saison gelaufen. Fitschen: „Er hat in Celle ein starkes Spiel gemacht, jetzt bekommt jemand anders die Chance.“ Da alle weiteren Akteure fit sind, hat der Oytener die Qual der Wahl.

vde