Fiebelkorn auf Don Mateo auf Platz zwei

Verden – Als die Springreiter bei Verden International im Stadion im „Großen Preis“ noch um einen Platz im Stechen kämpften, meldete die Dressur-Arena, dass alle Championate entschieden sind. Hannovers Züchter durften in Spökenkieker V von Spörcken/Rotspon geritten von Stephanie Leuenberger (Coesfeld-Lette) und aus der Zucht von Alfred Reimann den neuen Dressurpferdechampion der fünfjährigen Pferde feiern. Spökenkieker V siegte mit der Note 8,70 vor dem von Anna-Sophie Fiebelkorn (RV Aller-Weser) gerittenen Hengst Don Mateo von Don Juan de Hus/Royal Highness aus der Zucht und im Besitz von Axel Windeler (Walle) mit der Note 8,20.

Bei den sechsjährigen Hannoveranern setzte sich Quaterdance von Quaterhall/Dancier mit Victoria Hecker (Hanseatischer Reitclub) an der Spitze mit der Note 8,40 durch. Platz zwei ging mit der Note 8,00 an den Wallach Deodoro mit Greta Heemsoth (RV Aller-Weser) und im Besitz von Ingo Pape (Hemmoor) und Dritte wurde Maja Schnakenberg (RV Hülsen) auf dem Wallach Nymphenburgs Scofield mit der Note 7,50 und im Besitz des Gestüts Nymphenburg. Das Paar hatte sich schon in der Qualifikation mit der Note 8,00 die Fahrkarte zum Bundeschampionat nach Warendorf gesichert.

Für Warendorf qualifiziert ist auch der Hannoveraner Reitpferde-Champion bei den dreijährigen Stuten und Wallachen. Es handelt sich hierbei um den Wallach Dantiamo von Dante Weltino/Londonderry im Besitz von Vanessa Geffken (Etelsen) und vorgestellt von Jo Anne Meyer (RFV Brelinger Berg), der mit der Note 8,30 gewann. Jo Anne Meyer ist zur Zeit Auszubildende am Turnierstall von Horst Rimklus in Dörverden-Stedorf.