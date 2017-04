TT-Bezirksoberligist TV Oyten II gewinnt ungefährdet gegen SV Stade II

Frank Müller feierte mit dem TV Oyten einen letztlich ungefährdeten 9:3-Erfolg in Stade und will mit seiner Mannschaft nun den dritten Platz in der Bezirksoberliga verteidigen. J Foto: Hägermann

Oyten - Keine Probleme hatten die TT-Herren des TV Oyten II in der Partie beim Post SV Stade II. Am Ende behauptete sich das Team um Frank Müller deutlich mit 9:3 und festigte damit den dritten Platz in der Bezirksoberliga.

Nachdem die Oytener in den Doppeln ein 2:1 vorgelegt hatten, legten die Gäste bereits in den ersten vier Einzeln den Grundstein zum späteren Sieg beim Absteiger. Das obere Paarkreuz mit Franz König und Oliver Helming machte kurzen Prozess und auch Frank Müller und Arne Fichtner brachten ihre Einzel nach Hause, wobei Müller fünf Matchbälle im 4. Satz abwehren musste – 6:1. Wiencke verkürzte für Stade, aber Johannes Wrede stellte den alten Abstand sofort wieder her.

Sicherer Absteiger schenkte Oyten nichts

Im Duell der Spitzenspieler musste sich Helming im fünften Satz 9:11 gegen Gerloff geschlagen geben. Dafür war auf Franz König Verlass. In vier Sätzen schlug er Schmidt zur 8:3-Führung. Für das 9:3 zeichnete Arne Fichtner durch ein 11:6, 7:11, 11:9, 11:4 gegen Burmester verantwortlich. „Zwar stand Stade bereits als Absteiger fest, aber uns wurde nichts geschenkt. Jetzt wollen wir gegen Ritterhude den dritten Platz sichern“, erklärte Müller.

