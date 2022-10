eFootball: Hülsens Felix Wolf will es wieder wissen

Von: Frank von Staden

Felix Wolf holte sich mit seinem Partner im Dezember 2021 den Kreismeistertitel im eFootball. © NFV Kreis Verden

Wenn draußen der Spielbetrieb ruht, geht es wieder los mit dem Kicken an der Konsole: Felix Wolf vom SVV Hülsen brennt schon auf die Titelverteidigung bei der Kreismeisterschaft im eFootball am 10. Dezember in Bassen. Und bei den niedersächsischen Titelkämpfen will es Wolf wissen - diesmal soll mehr herausspringen als Platz zwei.

Verden – Denkt Felix Wolf an das Finale der vergangenen Niedersachsenmeisterschaften im eFootball, ärgert sich der Fußballer vom SVV Hülsen immer noch ein wenig. Obwohl er mit seinem in Nienburg wohnenden Partner Christian Zerfowski die besseren Chancen am Bildschirm erspielte, musste sich das Duo nach einem 0:1 mit dem Vize-Landestitel an der Konsole (FIFA 22) abfinden. Wolf: „Das hat im Nachhinein schon etwas genervt. Doch es hat auch großen Spaß gemacht, obwohl es aufgrund von Corona ja nur online war. Dieses Mal wird es offline sein – da will ich unbedingt hin!“

Starrer Blick auf den Bildschirm, immer bereit, auf jede Situation auf dem virtuellen Fußballfeld zu reagieren. © häg

Und das wäre dann in Hannover. Der Sponsor VGH sorgt für die perfekten Rahmenbedingungen und richtet das Finalevent in seinem Haupthaus in der Landeshauptstadt aus. Begleitet werden die Geschehnisse dann auf dem Instagram- und Facebook-Channel der VGH Masters sowie dem TikTok-Kanal des NFV. Das Event wird zudem wieder live auf Twitch gestreamt. Gespielt wird dann aber schon wieder eine Stufe höher. Seit dem Release von FIFA 23 Ende September zieht der neueste Ableger von EA Sports die Massen in seinen Bann. Auch Wolf. „Als das raus war, hatte ich noch Semesterferien. Da habe ich fast jeden Tag gespielt. An den Wochenenden waren es sicherlich um die zehn Stunden“, lacht der Student, der gerade dabei ist, seinen Master in der Wirtschaftswissenschaft zu machen.

Endlich wieder mit direkter Begegnung

Um in Hannover aber auch antreten zu können, muss sich der 22-Jährige des SVV Hülsen, der in der Bezirksliga auf dem echten Spielfeld auf Torejagd geht, erst einmal bei den am 10. Dezember in der Bassener Sporthalle stattfindenden Kreismeisterschaften behaupten. „Ich denke schon, dass da wieder Duos mit viel Qualität antreten werden“, glaub Lennard Bellmer, eSports-Beauftragter des NFV Kreis Verden. Seit vergangenen Freitag ist eine Anmeldung für das Event beim TSV Bassen möglich. Eine Direktanmeldung und alle weiteren Infos gibt es auf VGH-Masters.de. Bellmer: „Im vergangenen Jahr hatten wir 18 Teams am Start. Und wenn es wieder so gut wird wie zur Einführung vor vier Jahren bei Klenke in Langwedel, können sich alle diesjährigen Teilnehmer auf die ganze Bandbreite an Emotionen vor der Konsole freuen!“

Fingerfertigkeit und Handlungsschnelligkeit sind an der Konsole unabdingbar für den Erfolg. © Hägermann

Am 29. Oktober rollt erstmals der virtuelle Ball bei den VGH Masters, wenn in Cuxhaven das erste von insgesamt 32 Kreisturnieren über die Bühne geht. NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert wird auf der offiziellen NFV-Homepage zitiert: „Dass der Wettbewerb nun endlich wieder offline bei den Vereinen stattfinden kann, ist umso schöner. Wir bereichern damit das Leben in unseren Vereinsheimen und fördern das gesellige Miteinander.“

Als letzter NFV-Kreis ermittelt die Grafschaft Bentheim am 8. Januar 2023 ihre beiden Finalisten für die Endrunde, wo sich 64 Teams den Traum von der Landesmeisterschaft erfüllen können. Gespielt wird FIFA 23 auf der PlayStation 5 im sogenannten 2 vs. 2-Modus, bei dem jeweils zwei Spieler ein virtuelles Fußballteam steuern. Der 95er-Modus, ein bei vielen eSports-Turnieren genutzter Spielmodus, garantiert dabei maximale Chancengleichheit. Eine Teilnahme ist ab einem Alter von 16 Jahren möglich, wobei nur ein/e Spieler/in registriertes Mitglied im gemeldeten Verein sein muss.

Der amtierende Kreismeister Felix Wolf brennt schon auf einen Einsatz in Bassen: „Der Spaß ist garantiert!“