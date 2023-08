SVV Hülsen: Felix Wolf fehlt gegen Heeslingen II mit Rückenverletzung

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Fällt vorerst aus: Hülsens Stürmer Felix Wolf, der hier von Sottrums Lennart Holzkamm vor der Auswechslung getröstet wird. © Freese

Das 2:3 vom Mittwochabend in Sottrum zeigt Nachwirkungen beim SVV Hülsen. Im Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Heeslinger SC II fehlt nicht nur der nach Tätlichkeit und Roter Karte gesperrte Sean-Ramires Al-Kaledi – auch auf Felix Wolf müssen die Vorwärts-Kicker verzichten.

Hülsen – Der Goalgetter verließ in Sottrum bereits vor der Pause das Feld, weil er von Eike Buckenberger bei einer Rettungsaktion am Knöchel getroffen worden war. Am Donnerstag stellte sich aber heraus, dass sich Wolf am Rücken verletzt hat und deshalb erst einmal auf unbestimmte Zeit ausfällt. Auch der immer noch angeschlagene Verteidiger Manuel Schulz wird den Schwarz-Weißen nicht helfen können.

Uwe Bischoff fordert bessere Chancenverwertung

Für Hülsens Coach Uwe Bischoff hatte die erste Saisonpleite beim 2:3 in Sottrum vor allem einen Grund: „Wir haben einfach zu viele Chancen liegenlassen. Das müssen wir gegen Heeslingen besser machen.“ Die Oberliga-Reserve konnte zwar erst vier Punkte verbuchen, wird aber als kämpferisch starke Einheit erwartet, die auch im spielerischen Bereich einiges zu bieten hat.