Felix Kaiser – ein Youngster für die SG Achim/Baden

Von: Kai Caspers

Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: Achim/Badens Team-Manager Cord Katz (l.) und Co-Trainer Tobias Freese (r.) präsentieren Felix Kaiser vom Ligarivalen HC Bremen als ersten Neuzugang für die nächste Saison. © hägermann

Erster Neuzugang für Handball-Oberligist SG Achim/Baden. In der kommenden Saison trägt Felix Kaiser vom HC Bremen das SG-Trikot.

Achim/Baden – Im Leben entscheidet mitunter schon mal der erste Eindruck. Da bildet auch Handball-Oberligist SG Achim/Baden keine Ausnahme. Im ersten Probetraining machte Felix Kaiser vom HC Bremen einen derart guten Eindruck, dass sich beide Seiten über einen Wechsel des 19-Jährigen zur kommenden Saison schnell einig wurden.

Hendrik Budelmann muss aus beruflichen Gründen kürzertreten

Für Cord Katz ist Kaiser ein echter Glücksfall. „Nominell sind wir auf Linksaußen zwar gut besetzt, doch Hendrik Budelmann ist beruflich stark eingespannt und kann in der nächsten Saison nicht mehr regelmäßig trainieren. Daher haben wir dort Handlungsbedarf gesehen und uns in der Region nach einer Alternative umgesehen“, sagt Achim/Badens Team-Manager. „Felix ist sehr gut ausgebildet worden, ist jung und motiviert und passt daher sehr gut ins Profil. Auch menschlich hat es auf Anhieb gepasst. Daher denke ich schon, dass er Kevin Podien in der Zukunft sicherlich Druck machen kann und den Konkurrenzkampf anheizt“, sieht Katz den 19-Jährigen, der diese Saison für den HC sowohl in der A-Jugend-Bundesliga als auch für die Herren in der Oberliga im Einsatz gewesen ist, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen.

SG-Neuzugang will von Kevin Podiens Erfahrung profitieren

Auch wenn Youngster Felix Kaiser jede Menge Selbstvertrauen versprüht, weiß er um seine Rolle in der kommenden Saison. Schließlich spielt mit Kevin Podien der aktuell beste Torschütze der SG auf seiner Position. „Natürlich bin ich da nicht gleich die erste Wahl. Trotzdem erhoffe ich mir von meinem Wechsel zur SG deutlich mehr Spielanteile. Außerdem kann ich von Kevins großer Erfahrung sicherlich profitieren“, denkt der 19-Jährige, der in Ottersberg eine Ausbildung zum Automobilkaufmann absolviert, bereits langfristig. „In den kommenden Jahren will ich auf Linksaußen schon der erste Mann werden“, verdeutlicht Kaiser, der seine Athletik und Schnelligkeit als große Stärken bezeichnet. „Auch in der Deckung habe ich zuletzt einen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn da sicher noch Potenzial ist. Aber daran können wir ja noch arbeiten“, gibt der Youngster mit einem Schmunzeln zu verstehen.