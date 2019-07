Felix Fichtner – ein neuer Torhüter für RW Achim

Achim – Die erste große Baustelle beim Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim ist geschlossen. Denn wie Özgür Burc, Torwart-Trainer bei den Rot-Weißen, auf Nachfrage bestätigte, hat Felix Fichtner dem FC seine Zusage gegeben. Der 31-Jährige kommt vom FC Mahndorf und spielte davor beim SC Borgfeld.

„Nach dem überraschenden Abgang von Sinan Reiter waren wir zum Handeln gezwungen. Daher sind wir extrem froh, dass wir mit Felix nun einen erfahrenen Torhüter verpflichten konnten. Er wird uns definitiv weiterhelfen“, ist Burc überzeugt. Allerdings wollen die Achimer nicht nur mit einem Keeper in die neue Saison gehen und sind daher weiterhin auf der Suche nach einem weiteren Kandidaten. Burc: „Auch da sind wir bereits in guten Gesprächen. Daher hoffe ich, dass wir auch da in Kürze Vollzug vermelden können.“

Felix Fichtner musste nicht lange überlegen, als die Anfrage der Rot-Weißen kam. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde im Training sofort Vollgas geben. Schließlich will ich dem Team ein sicherer Rückhalt sein“, versprach der 31-Jährige.