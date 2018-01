Feldt-Brüder haben absolute Überraschung auf dem Schläger

Oyten - Fast wäre sogar die Riesenüberraschung gelungen: Tischtennis-Landesligist TV Oyten führte beim Tabellenvierten TSV Lamstedt schon 8:6, musste sich am Ende jedoch mit einem 8:8 begnügen. Aber auch so zog Frank Müller ein positives Fazit: „Ein Punkt, der uns nicht extrem weiterbringt, aber trotzdem im Abstiegskampf noch wichtig werden könnte. Mit einem Remis hatten wir im Vorfeld überhaupt nicht gerechnet.“

Zumal es personell einmal mehr eng war. Oliver Helming fehlte gesundheitsbedingt, Franz König wegen eines privaten Termins. Da auch Edeljoker Peter Igel nicht zum Einsatz kommen konnte, spielten erneut Daniel Glüß und der angeschlagene Arne Fichtner. Die Doppel agierten wieder nicht überzeugend. Glüß/Chamier von Gliszczynski spielten als Doppel zwei zwar ein Klasse-Match gegen Lamstedts Top-Duo, unterlagen aber doch in fünf Sätzen. Die Feldt-Brüder verloren die Sätze eins und vier unglücklich jeweils 10:12 und gratulierten ihren Gegnern 3:1-Erfolg. Nur Müller/Fichtner stachen zum 1:2.

Nach der ersten Einzelrunde sah es dann aber auf einmal extrem gut für die Gäste aus. Den Siegen von Jonathan Feld, Dirk Chamier von Gliszczynski, Daniel Glüß, Frank Müller und Arne Fichtner stand lediglich eine Niederlage von Julius Feldt gegen Nummer eins Nils Meyer gegenüber – 6:3. Das obere Paarkreuz der Hausherren verkürzte auf 6:5, ehe Dirk Chamier von Gliszczynski gegen Rieger nach hartem Kampf wieder auf 7:5 erhöhte. Für Erheiterung sorgte dann Frank Müller, der schon den ganzen Tag über den glatten Holzboden gehadert hatte. Nach zwei verlorenen Sätzen versuchte er es gegen Youngster Marvin Kröncke barfuß, was aber erfolglos blieb. Der äußerst starke Daniel Glüß stellte mit einem glatten 3:0 über Blohm den den alten Abstand zum 8:6 wieder her. Arne Fichtner musste seiner körperlichen Verfassung Tribut zollen und hatte gegen Voß keine Chance. Im Schlussdoppel legten die Feldt-Brüder los wie die Feuerwehr und führten gegen Meyer/von See schon mit 2:0 Sätzen. Doch die Lamstedter rissen das Ruder noch rum und retteten in fünf Sätzen das 8:8. J vde