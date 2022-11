Feizollahis Traum: Volleyball-Profi

Von: Frank von Staden

Ob als Libero oder als Außenspieler: Arshia Feizollahi fühlte sich beim TV Baden auf beiden Positionen überaus wohl. Archi © Hägermann

Mit sofortiger Wirkung hat der 18-jährige Iraner Arshia Feizollahi Volleyball-Regionalligist TV Baden verlassen und wird zukünftig für den Drittligisten Oldenburger TB aufschlagen.

Baden – „Nein“, sagt Arshia Feizollahi, und will sein folgendes Urteil nicht despektierlich wissen. „Nein, die Regionalliga ist nicht das Niveau, das mich weiterbringen könnte. Deshalb musste ich den TV Baden verlassen!“ Diese Entscheidung teilte der 18-Jährige den Badener Regionalliga-Volleyballern bereits in der vergangenen Woche mit – mitten in der laufenden Saison.

Bereits am Sonntag stand Feizollahi dann auch schon tatsächlich nicht mehr im Kader der Badener Volleyball-Herren im Hit gegen Hannover (0:3). Seine Zukunft sieht der Iraner nun in Oldenburg, wo er in der 3. Liga beim OTB aufschlagen, baggern und schmettern will.

Natürlich gehe er auch mit einem weinenden Auge, „denn ich habe mich beim TV Baden stets wohlgefühlt. Die Mannschaft, Trainer Peter-Michael Sagajewski – zu allen hatte ich ein wirklich gutes Verhältnis. Doch ich habe für meine Zukunft nur ein einziges Ziel: Und das heißt Volleyball-Profi werden. Dafür brauche ich die beste Ausbildung, die nun in Baden einfach nicht mehr gegeben ist!“

Dieses Ziel hat sich der Youngster, der sich selbst auf der Libero- als auch Außenposition am effektivsten sieht, schon sehr frühe gesteckt. „Deshalb bin ich damals mit 16 Jahren alleine aus Stade nach Bremen gezogen, um mich beim TV Baden weiterzuentwickeln. Nach drei Monaten sind dann meine Eltern nachgekommen.“ Zu diesem Zeitpunkt spielen die Badener Herren eine gute Rolle in der 2. Bundesliga. „Dort wollte ich auch so schnell wie möglich spielen und trainieren, um das als Sprungbrett für die 1. Liga zu nutzen“, klärt Feizollahi auf.

Als dann der Rückzug in die Regionalliga erfolgte, sah sich der technisch talentierte Spieler zügig nach einem anderen Wirkungskreis auf Zweitliganiveau um, wurde aber nicht fündig.

Dass sich Feizollahi dann nicht mehr mit dem neuen Badener Team identifizieren konnte, schlug sich scheinbar auch auf die Leistung und Motivation des Spielers nieder. „Ich habe für den Volleyball immer einen unglaublich hohen Aufwand betrieben. Für die Regionalliga habe ich da nicht mehr den rechten Sinn gesehen“, gibt der Schüler der Oberschule (11. Klasse) an der Ronzelenstraße zu.

So zeigt er sich dann sehr erfreut, dass Oldenburgs Trainer Jörg Johanning von dem Talent des 18-Jährigen überzeugt ist. Dreimal die Woche wird es zukünftig an die Hunte zum Training gehen – der TV Baden ist für Arshia Feizollahi dagegen bereits Geschichte. „Ich konzentriere mich jetzt voll auf Oldenburg, werde dort nicht nur in der 1. Herren, sondern auch noch in der U20 spielen. So bekomme ich genügend Spielpraxis, um mich weiterzuentwickeln. Ich tue alles, um meinen Traum, Volleyball-Profi zu werden, verwirklichen zu können!“