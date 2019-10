Es fehlt weiter an der Effizienz

Uphusen - Von Kai Caspers. Fußball-Oberligist TB Uphusen steckt weiterhin im Tabellenkeller fest. Nur wenige Tage nach der Trennung von Fabrizio Muzzicato setzte es auf eigenem Platz eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den starken Aufsteiger MTV Eintracht Celle. Dabei hatte Interimstrainer Sven Apostel versucht, die Gäste mit einigen personellen Veränderungen zu überraschen. Aber das brachte auch nicht den gewünschten Erfolg.

Neben Flügelspieler Philipp-Bruno Rockahr fand sich auch Kapitän Ole Laabs überraschend auf der Bank wieder. Aber das waren nicht einzigen Veränderungen im Gegensatz zum letzten Heimspiel. Denn Apostel setzte gegen die überaus offensivstarken Gäste auf eine 5:4:1-Formation. „Celle spielt nicht nur einen taktisch sehr guten Fußball, sondern ist vorne zudem immer am rotieren. Das macht es dann sehr schwer für jeden Gegner. Daher bin ich trotz der Niederlage auch gar nicht so unzufrieden, da wir eine gute Leistung gezeigt haben“, zählt Uphusens Interimstrainer den MTV mit zu den Titelfavoriten.

Und Apostels Umstellungen schienen sich zunächst sogar auszuzahlen. Denn in der fünften Minute zappelte das Leder bereits im Netz der Gäste. Nach glänzender Vorarbeit von Ricardo Marafona da Costa und Rilind Neziri leitete Besir Rogaqi den Ball auf Aladji Barrie weiter und der traf ohne Mühe ins leere Tor. Allerdings stand er dabei im Abseits. „Das darf ihm einfach nicht passieren. Das hätte er vorher sehen müssen“, ärgerte sich Apostel. In der 14. Minute der nächste Hochkaräter, als Barrie nach Pass von Ramien Safi frei vor dem MTV-Tor auftauchte, aber in Keeper Marco Dubberke seinen Meister fand. Wie es besser geht, demonstrierten die Gäste eindrucksvoll auf der anderen Seite. Nach einem Pass in den Rücken der Abwehr hatte Burak Yigit seinen Gegenspieler aus den Augen verloren und Tim-Yannick Struwe traf zum 0:1 (21.). Im Gegensatz zu einigen anderen Partien gingen die Köpfe der Uphuser aber nicht nach unten. Nein, die Gastgeber hatten umgehend die passende Antwort parat. Nach einem Freistoß von Rilind Neziri an den zweiten Pfosten verlängerte der aufgerückte Robert Littmann auf Frithjof Rathjen und der traf per Kopfball zum 1:1 (23.). Doch noch vor der Pause die nächste kalte Dusche. In der 37. Minute entschied Schiedsrichter Tim-Alexander Strampe (Hannover) sehr zum Ärger der Uphuser nach einem vermeintlichen Foul auf Freistoß an der eigenen Strafraumkante. Yannik Ehlers ließ sich nicht zweimal bitten und traf mit seinem starken linken Fuß genau in den Winkel – 1:2. „Da war nichts zu machen“, erklärte TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek. Direkt nach dem Wechsel hatte dann Besir Rogaqi (46.) die Chance zum Ausgleich. Doch nach Pass von Marius Winkelmann scheiterte er freistehend am Keeper. Auch ein Schuss von Neziri (68.) wurde gerade noch von den Gästen geblockt. In der Schlussphase hätte der MTV dann frühzeitig alles klar machen können, vergab jedoch einige Konter.