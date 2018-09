Die Fehlerquote ist zu hoch

Nichts wurde es mit einem Sieg zum Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga für Robin Hencken und die A-Jugend der TV Oyten Vampires. In Potsdam setzte es eine 20:25-Niederlage.

Oyten - Mit einer Enttäuschung begann die Saison in der Handball-Bundesliga für die männliche A-Jugend der TV Oyten Vampires. Daraus machte Thomas Cordes nach der 20:25 (10:11)-Niederlage beim 1. VfL Potsdam 1990 auch keinen Hehl. „Im Vorfeld hatten wir uns sicher mehr ausgerechnet. Von daher können und dürfen wir auch nicht zufrieden sein“, gab der TVO-Trainer zu verstehen.

Die Gründe für die vermeidbare Niederlage – sie lagen für Cordes auf der Hand. „In der Deckung haben wir sicher nicht die gewohnte Stabilität an den Tag gelegt. Allerdings war das nicht der entscheidende Punkt. Wir haben uns vorne einfach zu viele individuelle Fehler erlaubt und zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Das hat sich nach den guten 15 Minuten zu Beginn dann leider wie ein Roter Faden durch den Rest der Partie gezogen“, waren die Gastgeber für Cordes keinesfalls das bessere Team.

Dabei hatten die Gäste gut in die Partie gefunden. In der Deckung wurde vernünftig gearbeitet und vorne konzentriert abgeschlossen. Die Potsdamer hatten zwar den ersten Treffer der Partie erzielt, doch in der Folge gaben die Vampires den Ton an. Nach dem 2:2 sorgte Timo Blau in der 13. Minute erstmals für eine Führung mit drei Toren – 6:3. Auch beim 8:6 (16.) war aus Sicht des TVO noch alles in Ordnung, zumal die Gastgeber auch noch eine Zeitstrafe kassierten. Das folgende Überzahlspiel vermochte das Cordes-Team jedoch nicht zu nutzen und sah sich stattdessen beim 9:10 (26.) erstmals wieder einem Rückstand gegenüber. „Irgendwie hatte es den Anschein, als hätte bei uns jemand den Stecker gezogen“, erklärte Cordes. Dennoch war zur Pause beim 10:11 noch alles drin.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit jedoch der vermeintliche Knackpunkt der Partie, als sich Potsdam auf 16:12 (43.) absetzte. In der Folge ließ Cordes VfL-Rückraumspieler Josip Simic zwar noch einmal kurz decken, aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Lediglich beim 18:20 (53.) durch Kilian Tiller keimte noch einmal Hoffnung auf. Aber die war nicht von langer Dauer, da sich im Anschluss die Fehler wieder häuften.

TV Oyten Vampires: Möller, Lüdersen - Seliger, Brandt (2), Blau (2), Sibahi (5), Timmermann, Borchert (3/3), Fischer, Hencken (4), Korda (1), Tiller (3), Grittner, Brüns. J kc