Fehlerfrei zum Sieg in Leipzig

Julie Mynou Diederichsmeier und Choccoloca triumphierten nach einem fehlerfreien Ritt in Leipzig. © Wächter

Julie Mynou Diederichsmeier triumphiert auf Choccoloca

Verden – In Leipzig stand ein internationales Springturnier auf dem Programm, das auch Ziel einiger Vertreter aus dem Kreis Verden war. Julie Mynou Diederichsmeier schnitt dabei besonders gut ab, denn sie gewann mit dem Preis der Uvex Sports das große Eröffnungsspringen.

Gemeinsam mit der 12-jährigen Oldenburger Stute Choccoloca (Cador x MV Calato) konnte sie sich mit wenigen Zehntelsekunden Vorsprung gegen die hochkarätige Konkurrenz von mehr als 50 internationalen Paaren durchsetzen. Am zweiten Turniertag schnappte sich das Duo vom RV Aller-Weser im Idee Kaffee-Preis dann noch einmal Platz fünf. Erneut blieben Julie Mynou Diederichsmeier und Choccoloca fehlerfrei. Über ein gutes Ergebnis freute sich auch Alexa Stais, die am Stall von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum in Thedinghausen tätig ist. Im Finale der siebenjährigen Pferde belegte sie auf Conthindo, einem Oldenburger Wallach von Conthinder (MV Vivant), Platz sechs. Auch dieses Paar kam fehlerlos durch den Parcours. kk