FC Verden 04 zeigt reife Leistung – 3:0 in Bornreihe

Von: Ulf Horst von der Eltz

Markierte zwei Treffer: Dennis Hoins (am Ball) markierte per Doppelschlag das 3:0 für den FC Verden 04 beim Test in Bornreihe. Archi © Wächter

Fußball-Landesligist FC Verden 04 scheint für den Start gerüstet: Die Neubarth-Elf feierte im Test beim SV BW Bornreihe einen überraschend deutlichen 3:0 (3:0)-Erfolg. Und das, obwohl sie zahlreiche Stammkräfte ersetzen musste.

Verden - „Es war schon eine reife Leistung. Wir haben gut eröffnet und ruhig gespielt“, umschrieb Frank Neubarth die Partie gegen den Oberliga-Aufsteiger. Lukas Muszong und Luis Saul leiteten mit Eddy Kelsch die Angriffe ein. Aber auch die Offensivkräfte lobte der FC-Coach, der auf die erkälteten Jonas Austermann und Kevin Brandes sowie Jannis Niestädt und Bjarne Gut (beide Muskelverletzung) verzichten musste. Jalte Röpe fehlte aus beruflichen Gründen.

Mathis Meyer starker Rechtsverteidiger

Der Personalnot geschuldet agierte Offensivtalent Mathis Meyer als Rechtsverteidiger. Für Neubarth eventuell ein Modell mit Zukunft: „Das hat er richtig gut gemacht, es muss nicht das letzte Mal gewesen sein. Man sieht überall, dass der Wettbewerb um die Plätze größer geworden ist.“

Dennis Hoins mit Doppelschlag

Die Verdener gingen bereits in der fünften Minute 1:0 in Führung. Nach Foul an Jan-Ole Müller versenkte Muszong den Strafstoß. Kurz vor der Pause erhöhte Dennis Hoins im Anschluss an zwei feine Spielzüge auf 2:0 (42.) und 3:0 (45.).

In Hälfte zwei probierte Bornreihe etwas mehr, in Gefahr bringen konnte der amtierende Landesliga-Meister die Reiterstädter allerdings nicht. Die Gäste hätten weitere Treffer erzielen können, so scheiterte Thomas Celik alleine vor dem Tor. Der Angreifer ist nach seiner Knieverletzung wieder komplett fit, braucht jetzt bis zum Punktspielauftakt gesteigerte Wettkampfpraxis.