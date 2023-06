FC Verden 04: Stefan Wöhlke verabschiedet sich

+ © Wächter Das Urgestein geht: Stefan Wöhlke, Verdens Nummer zwei, sucht eine neue sportliche Herausforderung. Archiv © Wächter

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ulf Horst von der Eltz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Urgestein geht: Keeper Stefan Wöhlke verlässt den FC Verden 04, der Torhüter sucht eine neue Herauforderung. Am Hubertushaus sieht der 29-Jährige keine Chance mehr auf die Nummer eins. Sonnabend gegen Cuxhaven gibt es also einen Abschied.

Verden – Es gibt mehrere Gründe für den FC Verden 04, im letzten Landesliga-Saisonspiel noch einmal Gas zu geben. Die Neubarth-Elf will sich am Domweih-Sonnabend gegen Rot-Weiß Cuxhaven (16 Uhr, Hubertushain) natürlich mit einem Sieg von den eigenen Fans in die Sommerpause verabschieden. Darüber hinaus ist nur mit einem Dreier der Vizetitel absolut sicher. Und letztlich wäre es für Stefan Wöhlke ein perfekter Abschluss – das Torhüter-Urgestein bricht nämlich seine Zelte bei den Reiterstädtern ab.

Der 29-Jährige, der 2012 aus der eigenen U19 in die Herrenmannschaft kam, sucht eine neue sportliche Herausforderung. „Stefan sieht keine Chance mehr, seinen Status als Nummer zwei hinter Jascha Tiemann aktuell zu verändern. Dafür haben wir vollstes Verständnis, er hat es auch offen kommuniziert“, erläuterte Nicolas Brunken, sportlicher Leiter beim FC, am Donnerstag.

Hoins und Austermann dabei - Saul fehlt

Zwar ist noch nicht sicher, ob sich Wöhlke auf dem Feld verabschieden kann, aber Trainer Frank Neubarth signalisiert einen wahrscheinlichen Einsatz des Keepers. Ebenso dabei sein werden Dennis Hoins und Jonas Austermann, die nach Blessuren zuletzt gegen Westercelle bestanden haben. Fehlen wird indes Luis Saul, der Pfingsten mit Muskelverletzung ausschied. Eddy Kelschs (Rücken) Kaderplatz bleibt offen.

Neubarth richtet sich auf einen harten Fight ein, da Cuxhaven noch höchst abstiegsgefährdet ist: „Sie werden alles reinhauen, da müssen wir kämpferisch und läuferisch gegenhalten. Das hat die Truppe gegen Westercelle aber prima geschafft.“