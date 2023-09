FC Verden 04 muss sich im Derby gegen den TSV Etelsen arg strecken

+ © vst Kann hier das Leder gegen Verdens Dennis Hoins behaupten: Etelsens Kevin Bähr. © vst

Einen hauchzarter 2:1-Erfolg über den TSV Etelsen fuhr am Sonntag Landesliga-Primus FC Verden 04 vor gut 400 Zuschauern ein, musste aber für diesen Dreier schon alles abrufen, um erneut als Sieger das Feld zu verlassen.

Verden/Etelsen – Als die Verdener nach dem hauchzarten 2:1 (1:0)-Erfolg über den Landesliga-Kreisrivalen TSV Etelsen den obligatorischen „Derbysieger, Derbysieger“-Gesang anstimmten, schwang bei den Spielern schon mächtig die Erleichterung mit. Denn die Gäste vom Schlosspark forderten von den weiterhin unbesiegten Hausherren alles ein, lieferten taktisch fast ein tadellose Leistung vor allem defensiv ab und mussten sich letztlich auch an die eigene Nase fassen, diesen Klassiker verloren zu haben. Die Treffer in dieser gutklassigen Partie erzielten Bastian Reiners (44.) und der eingewechselte Thomas Celik (80.) für den FC, der Anschluss durch Max Jäger in der Nachspielzeit (90.+4) kam einen Tick zu spät.

Irgendwie mussten sich die Gäste nicht einmal wie Verlierer fühlen. Das strahlte kurz nach dem Abpfiff auch Etelsens Coach Björn Mickelat aus: „Denn einen echten Unterschied zwischen beiden Teams gab es ja nicht. Für mich hat nur das eine Verdener Tor mehr den Unterschied gemacht. Meine Jungs haben ein geiles Spiel abgeliefert, sich aber auch krasser Fehler bei den Gegentreffern geleistet. Und ich hätte die Verdener schon gerne gesehen, wenn wir das 1:1 machen. Die Chancen hatten wir dafür im zweiten Durchgang durchaus. Letztlich haben wir uns dann aber nicht belohnen können!“

Natürlich hatte da Verdens Co Andreas Dreßler, der den erkrankten Frank Neubarth an der Linie vertrat, eine etwas andere Sichtweise, konstatierte: „Ich denke schon, dass wir etwas besser als die Etelser waren. Wir haben uns allerdings bis zur 60. Minute sehr schwer getan. Das 1:0 kurz vor der Pause war da schon ganz wichtig.“ Das erzielte Reiners im Nachfassen, nachdem sich Leon Krämer 20 Meter vor dem eigenen Tor einen eklatanten Ballverlust leistete und TSV-Keeper Joel Schulz den folgenden Brandes-Strahl nur in die Mitte abwehren konnte.

Nach dem Wechsel boten sich den Gästen gleich mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich. Einen Janssen-Kopfball nach langem Bähr-Einwurf fischte FC-Schlussmann Jascha Tiemann gerade so mit den Fingerspitzen weg, wenig später scheiterte auch Krämer aus nur acht Metern. Die Etelser versuchten alles, um diesen Treffer zu erzielen, mussten dann aber doch das 0:2 schlucken. Erneut war Reiners an dem Treffer beteiligt, verwertete Celik seine Flanke auf den langen Pfosten eiskalt. Dreßler: „Auch das Ding war zum richtigen Zeitpunkt!“

In der Schlussphase mobilisierten die Schlossparkkicker dennoch ihre letzten Kräfte, die meisten Körner aber hatten sie da schon in einem kraftraubenden Derby gelassen. Zu spät kam letztlich Jägers Anschlusstreffer nach Blicker-Vorarbeit.