FC Verden 04 leistet sich zu viele Fehler – 1:3

Von: Ulf Horst von der Eltz

Verdens Torschütze: Bjarne Guth traf per Strafstoß. © Hägermann, Bernd

Erneuter Rückschlag für den FC Verden 04: Der Fußball-Landesligist kassierte am Sonntag eine 1:3 (1:1)-Pleite beim TuS Neetze. Zwar behält die Neubarth-Elf den dritten Platz, aber der Abstand wird immer größer.

Verden – „Es hätte nicht sein müssen“, konstatierte Frank Neubarth. Der Coach sah in der Defensive zu viele individuelle Fehler, obwohl sie insgesamt wesentlich geordneter agierte als zuletzt gegen Lüneburg. Und vorne erwiesen sich seine Allerstädter zu ungefährlich, „meist fehlte der entscheidende letzte Pass.“ In der ersten Halbzeit nahmen die Verdener das Zepter in die Hand, der Aufsteiger hingegen lauerte einzig auf Konter. „Der Boden war herbstlich nicht optimal“, sah Neubarth einen Nachteil für die kombinierende Mannschaft.

Bjarne Guth trifft per Strafstoß

Gleich zu Beginn hatte Fabio Leschinsky eine klare Chance, war aber nicht entschlossen genug. Auch in der Folge spielte der FC gut nach vorne – zwei, drei aussichtsreiche Angriffe verpufften aber. Als in der Vorwärtsbewegung der Ball verloren ging, vollendete Tim Kathmann den Gegenzug zum 1:0 (13.). Kurz vor der Pause traf Bjarne Guth per Strafstoß zum 1:1 (45.+2), Dennis Hoins war festgehalten worden.

Hälfte zwei war ausgeglichener, mit zwei Fehlern brachte sich Verden um Zählbares. Eine schwach verteidigte Ecke brachte das 1:2 (56.) durch Lasse Wyremba, das 1:3 (65.) legte der Gast Philipp Borges praktisch selbst auf. Mehr ließ der FC aus dem Spiel heraus nicht zu. Aber selbst wurden die Möglichkeiten nicht konsequent genutzt. Thomas Celik setzte einen Kopfball knapp neben den Kasten. Neubarth: „Das Team hat sich ordentlich präsentiert, wir haben uns selbst geschlagen.“