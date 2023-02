FC Verden 04: Frank Neubarth will jetzt als Underdog Bornreihe auf den Zahn fühlen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Für den Hit fraglich: Verdens Richard Sikut plagt sich mit muskulären Problemen herum. © Wächter

Es wäre der Showdown in der Fußball-Landesliga gewesen – für den FC Verden 04 scheint vor dem Match beim SV BW Bornreihe (Sonntag, 15 Uhr) der Titel mittlerweile allerdings unerreichbar.

Verden – Nach dem 1:3 im Derby gegen den TSV Etelsen hisst Trainer Frank Neubarth zwar nicht weiße Flagge – „schließlich hatten wir vor der Saison ja nicht gesagt, dass wir aufsteigen müssen“ – die Enttäuschung spürte er in der Woche aber schon bei seinen Jungs. Die Derby-Pleite wurde denn auch ganz normal aufgearbeitet, per Video führte der Ex-Profi dem Team die Schwächen bei Standards und in den Zweikämpfen vor: „Business as usual sozusagen, wie wir es nach jedem Spiel handhaben.“

Eddy Kelsch und Richard Sikut fraglich

Was natürlich keineswes heißt, dass die Allerstädter nun mit weniger Motivation nach Bornreihe reisen – zumal ja Wiedergutmachung nicht nur für Derby, sondern auch fürs 3:4 gegen den Spitzenreiter aus der Hinrunde angesagt ist. „Gerade jetzt wollen wir Bornreihe als Herausforderer auf den Zahn fühlen. Bei hohen Bällen sind sie ähnlich stark wie Etelsen, da müssen wir uns also besser anstellen als am vergangenen Sonntag“, lautet Neubarths Zielsetzung. Denn es ist ja nach wie vor das Duell Erster gegen Zweiter.

Personell hat sich die Lage beim FC nicht verbessert, neben dem erkrankten Kelsch steht außerdem ein Fragezeichen hinter Richard Sikut (muskuläre Probleme).