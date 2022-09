6:1 – FC Verden 04 II taucht Wümme-Kicker unter

Von: Ulf Horst von der Eltz

Spielfreudig: Kato Tavan schlug beim Verdener 6:1 über Fischerhude-Quelkhorn doppelt zu. © Westermann

So spielt sich eine Mannschaft den Frust von der Seele: Der FC Verden 04 II lieferte nach zwei Pleiten am Sonntag im Bezirksliga-Derby gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn beim hochverdienten 6:1 (2:0) eine fast perfekte Vorstellung und feierte den zweiten Saisonsieg. Endlich konnte Trainer Jan Twietmeyer mal strahlend den Platz verlassen: „Wir haben schön kombiniert und hätten es in der ersten Halbzeit schon klarmachen können.“

Verden – Da sahen sich die komplett überforderten Gäste bereits zahlreichen hochkarätigen Chancen der Landesliga-Reserve gegenüber und durften froh sein, nicht schon hoffnungslos im Hintertreffen zu liegen. Entsprechend konsterniert wirkte Trainer Matthias Warnke: „Wir konnten schon in den ersten Minuten keinen Druck auf die Verdener aufbauen. Sie haben dann mit gutem Fußballspiel gezeigt, was für eine gute Mannschaft sie besitzen, und uns mit ihrer Dreierkette überrascht. Zu keiner Zeit konnten wir den Schalter umlegen, wir haben als Kollektiv versagt.“

Die Heimelf mit Erste-Herren-Leihgabe Jonathan Schmude im defensiven Mittelfeld (Twietmeyer: „Er sollte Minuten sammeln“) sowie Philipp Breves im Abwehrzentrum nahm sofort das Heft in die Hand. Verden zog das Spiel in die Breite und verhinderte somit Pressing-Momente der Fischerhuder. Von den zahlreichen glasklaren Chancen, bei denen sich Keeper Fabian Meyer mehrfach auszeichnete, nutzten Nick Zander mit dem 1:0 (8.) nach Tavan-Pass und Levin Felsch per Kopfball-Streichler nach Breves-Flanke mit dem 2:0 (38.) nur wenige. Der spielfreudige Kato Tavan (6., 16.) und Alexander Halinger (45.+2) scheiterten an Meyer. Auf der anderen Seite kam bei einem Schuss von Michel Wülbers-Mindermann, den der starke Felsch blockte (36.), so etwas wie Gefahr auf.

Im zweiten Abschnitt versuchten die Fischerhuder etwas offensiver zu werden, erhielten jedoch rasch den entscheidenden Dämpfer: Schmude nutzte einen Meyer-Abklatscher nach vorne zum 3:0 (54.). „Wir haben die Ruhe bewahrt und unser Ding runtergespielt“, freute sich Twietmeyer. Nachdem Tavan seinen Torhunger mit dem 4:0 (61.) auf Rodel-Flanke sowie dem 5:0 (64.) nach langem Breves-Ball und gewonnenem Zweikampf gegen Wiechmann gestillt hatte, durfte Dennis Klee aus 22 Metern das Ehrentor für die Gäste erzielen (69.). Noah Daust erlief einen Querpass, ließ Kevin Sammann aussteigen und tauchte die Wümme-Kicker mit dem 6:1 (77.) endgültig unter.