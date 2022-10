FC Verden 04 II: Personalsorgen vor dem Match in Pennigbüttel

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Hofft auf mehr Konstanz: Jan Twietmeyer. © Westermann

Neun Gegentore in den vergangenen beiden Partien – Fußball-Bezirksligist FC Verden 04 II muss im Auswärtsspiel am Mittwoch (19:30 Uhr) beim SV Pennigbüttel dringlichst Konstanz und Sicherheit in den Laden bringen.

Verden - „Wir wollen versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten“, lautet die banale, aber auch erforderliche Marschroute von Trainer Jan Twietmeyer. Das sei gegen eine kompakte und zweikampfstarke SVP-Truppe, die offener spielt als in den Vorjahren, aber nicht einfach.

Bastian Deke wieder voll belastbar

Zumal der Aufsteiger personell arg gebeutelt ist: Kato Tavan (privat), Paul Gansbergen, Steen Burford (beide Dienst), Levin Felsch (Rot in der Ersten), Torben Rodel, Janek Bergmann (beide Studium) und Hauke Kruse (Urlaub) fehlen. Ein Fragezeichen steht hinter Nick Zander (erkältet). „Da müssen wir hinten basteln“, plant Twietmeyer einen Umstieg auf Dreierkette. Vorne ist in Tavans Abwesenheit zumindest Bastian Deke wieder voll belastbar.