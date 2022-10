FC Verden 04 II mit Fortuna im Bunde – 1:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Auf dem Weg zum 1:0 für Verden II: Bastian Deke (links) nahm den perfekten Pass von Kmail Zaid-Nasser an und war schneller als Heeslingens Enis Busch. © Wächter

Es war ein 1:1 der besonderen Art für Bezirksligist FC Verden 04 II: Die Twietmeyer-Elf markierte am Sonntag gegen den Heeslinger SC zunächst das 1:0, geriet dann ungeheuer unter Druck, kassierte das 1:1 und kurz vor Schluss einen weiteren Treffer. Der aber wurde nicht anerkannt.

Verden – Was für eine kuriose Szene in der 89. Minute: Die Spieler des FC Verden 04 II standen nach dem vermeintlichen 1:2 von Mika Kraßmann schon am Anstoßpunkt und warteten auf die Fortführung. Schiri Chris Barnick eilte jedoch zu seinem Assistenten, beriet kurz und nahm dann das Tor wieder zurück. So heimste die Twietmeyer-Elf im Bezirksliga-Match gegen den Heeslinger SC am Sonntag mit dem 1:1 (1:0) doch einen Punkt ein.

Assistent sah Heeslinger Handspiel

Vor dem Schuss von Kraßmann soll Bennet Lahde die Kugel an die Hand gesprungen sein – so erläuterte der Unparteiische den wütend protestierenden Gästen jedenfalls den Sachverhalt: „Ich wollte das Tor nicht einfach wegpfeifen, sondern erst meinen Assistenten befragen, ob er es genauso gesehen hatte.“ Die Heeslinger verstanden die Welt nicht mehr und verließen untereinander, aber auch mit Verdenern diskutierend den Hubertushain.

FC-Coach Jan Twietmeyer verfolgte das aus sicherer Entfernung und wollte sich in seinem Resümee auch nicht vom Trara um den nicht gegebenen Treffer leiten lassen: „Fakt ist, dass die Heeslinger zwar starken Fußball geboten haben, aber ihnen aus dem Spiel heraus kein Tor gelungen ist. Sicher ist es zum Schluss mit der Entscheidung des Schiris auch ungeheuer glücklich für uns gelaufen. Aber es ist das Spielglück, das uns schon so oft gefehlt hatte.“

Bastian Deke legt das 1:0 vor

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine intensive und schnelle Partie der beiden Reserve-Teams. Hochkarätige Chancen blieben indes Mangelware, weil die Defensivreihen aufmerksam blieben und immer wieder Ballgewinne verbuchten. Die erste richtig gute Chance besaß Verdens Pascal Deke, der nach scharfer Burford-Hereingabe einen Schritt gegen SC-Keeper Leif Meyer zu spät kam (34.). Vier Minuten später durfte der als einzige Spitze aufgelaufene Ex-Dörverdener aber das 1:0 bejubeln: Der starke Kmail Zaid-Nasser machte einen Ballverlust wett, passte in die Gasse, wo Deke das Laufduell mit SC-Kapitän Enis Busch gewann und Meyer mit einem Aufsetzer ins kurze Eck überraschte.

Verden II gerät zum Schluss unter Druck

Nach der Pause wurden die Gäste dominanter und besaßen Chancen durch Finke (62.), Busch (63.) sowie Kraßmann (66.). Die Verdenener verloren mehr und mehr den Faden. „Es war deutlich ein Kräfteverschleiß zu merken, wir mussten viel Aufwand für Ballbesitz leisten. Aber das hat die Truppe erstklassig hinbekommen“, meinte Twietmeyer, der vorne auf Nick Zander (Leiste) als Alternative verzichten musste und daher nicht auf zwei Spitzen umstellen konnte. Und dennoch hatten Malte Kalski (68.) sowie Deke (69.) die Entscheidung auf dem Fuß. Im abschließenden Sturmlauf gelang Heeslingen nur noch das hochverdiente 1:1 durch Kraßmanns sehenswerten Freistoß (71.).